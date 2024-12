Tunisie: Gestion de l'élite sportive - Les maillons perdus...

Les talents qui portent les germes de champions finissent par se perdre dans le labyrinthe du financement et des lourdes procédures. Tout doit changer.

Les trois médailles raflées par nos athlètes aux derniers JO relèvent de l'exploit. Voire du miracle étant donné le peu de moyens financiers disponibles et la très mauvaise politique de détection et d'accompagnement de l'élite. Cela fait des décennies que l'on accompagne mal ces cham- pions et ces championnes qui éclosent on ne sait comment, pour qu'ils (elles) lèvent le pied tôt ou tard. Et ce nombre de médailles et de consécrations réalisées dans les sports individuels en particulier, comment se sont-ils produits?

Cela ne peut pas être un accident de l'histoire mais derrière il y a un tas de sacrifices et de talents exceptionnels conjugués à un minimum d'intérêt accordé à ces lauréats par leurs fédérations, la tutelle et aussi (surtout) par leurs parents qui ont financé ou qui ont géré la carrière de leurs enfants. Tout ce palmarès assez respectable n'est pas le fruit d'une politique saine de l'élite qui n'existe même pas.

