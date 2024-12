Algérie: Ouled Djellal - Manifestation sportive pour les personnes à besoins spécifiques en leur journée internationale

OULED DJELLAL — La direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya d'Ouled Djellal a organisé dimanche en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports une manifestation sportive pour les personnes à besoins spécifiques à l'occasion de leur journée internationale (3 décembre).

Pareilles initiatives sportives contribuent à l'insertion sociale de cette catégorie de personnes qui ont droit à l'encouragement et au soutien pour faire valoir leurs capacités et leurs talents, a affirmé à l'APS le directeur de l'Action sociale et de la solidarité, Rafik Bouzaher, en marge de cette activité organisée au complexe sportif de proximité de la commune de Sidi Khaled.

Initiée pour la première fois dans la wilaya, cette manifestation ouverte aux garçons et aux filles a connu la participation de plus de 60 personnes des différents centres et classes spécialisés ainsi que des membres de clubs des associations du secteur dans les disciplines de football, athlétisme, tennis de table et jeu d'échecs, a précisé le même responsable.

De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports, Abdelghani Naamane, a souligné que la manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention passée entre les deux secteurs ainsi que dans la prise en charge et l'encouragement de la pratique sportive chez les personnes à besoins spécifiques.

Des prix d'encouragement et des attestations ont été attribués aux lauréats des premières places de chaque discipline ainsi qu'aux participants au terme des joutes