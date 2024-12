Afrique de l'Ouest: Clôture de l'édition 2024 du programme CEMSTRAT 2 – Un partenariat entre la BCEAO, le COFEB et HEC Paris

Le programme Certificat Executive Management Stratégique Bancaire Niveau 2 (CEMSTRAT 2) a marqué un tournant significatif avec sa cérémonie de clôture organisée sous le haut patronage de la BCEAO et en partenariat avec HEC Paris. Cette édition, qui s’est achevée après sept mois d’apprentissage intensif, a mis en lumière l’importance de ce parcours dans le renforcement des compétences stratégiques des cadres du secteur bancaire de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA).

Lors de son discours en tant que porte-parole de la promotion 2024, Mme Touré Yao Alimata, Directrice Générale d’Orange Money Burkina Faso, a souligné l’impact profond de cette formation sur les participants. « Ce programme nous a permis d’acquérir de nouvelles postures managériales et de mieux mobiliser nos équipes pour accompagner la transformation stratégique de nos organisations, » a-t-elle déclaré.

Couvrant des domaines tels que la transformation stratégique, la finance, la stratégie digitale, le leadership et le développement des ressources, le CEMSTRAT 2 a mis un accent particulier sur l’application pratique des concepts et outils étudiés. Mme Touré a salué la pertinence des contenus, tout en proposant l’ajout de nouvelles thématiques comme la conformité, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des sujets jugés essentiels face aux défis actuels.

Les participants ont également exprimé leur souhait de voir ce programme d’excellence perdurer, avec la possibilité d’évoluer vers des parcours diplômants en partenariat avec HEC Paris et le COFEB. Dans cette optique, un appel a été lancé pour un soutien financier et pédagogique de la part des institutions concernées. Des ajustements organisationnels, notamment en ce qui concerne le calendrier des sessions, ont été suggérés afin de mieux répondre aux contraintes professionnelles des participants.

Bertrand Quelin, Directeur pédagogique du CEMSTRAT 2, a mis en lumière la qualité exceptionnelle du partenariat entre le COFEB et HEC Paris, un partenariat s’inscrivant dans la durée avec une véritable vision stratégique. « Il n’est pas rare que je cite l’Union Monétaire Économique et Financière de l’Afrique de l’Ouest comme un exemple de qualité, à l’instar de l’Union européenne, » a-t-il souligné.

Selon M. Quelin, le CEMSTRAT 2 se distingue par quatre caractéristiques principales que sont le professionnalisme, l’exigence, l’innovation et la qualité du contenu et des intervenants.

Lors de son discours de clôture, M. Bertrand Quelin a encouragé les participants à devenir des ambassadeurs du programme. « Votre contribution ne s’arrête pas à ce certificat. Soyez les vecteurs de cette formation en partageant votre satisfaction et en la recommandant à vos collègues, » a-t-il affirmé.

De son côté, Mme Armelle Dufour, Directrice de Projets Stratégiques Internationaux d’HEC Paris, a souligné l’impact transformateur de cette formation. « Si nous avons correctement réalisé notre œuvre, il y aura pour vous un avant et un après », a-t-elle déclaré, en exprimant sa gratitude envers les parties prenantes et en rappelant l’importance de l’inclusion et du partage des connaissances acquises.

Selon M. Mahaman Tahir Hamani, Directeur Général du COFEB, cette formation est un outil clé pour relever les défis liés à l’innovation technologique, tels que l’intelligence artificielle, la blockchain et les cryptomonnaies. Il a salué l’engagement des participants et la qualité des travaux stratégiques qu’ils ont produits, tout en rappelant que ce type de programme favorise une mise à jour continue des compétences.

La cérémonie a également été l’occasion de prendre note des suggestions des participants, notamment l’extension de la durée des modules en ligne pour approfondir certaines thématiques, l’intégration de témoignages pratiques pour renforcer le lien avec la réalité bancaire, l’augmentation des sessions en présentiel pour favoriser les interactions et l’animation du réseau des anciens étudiants du programme.

Hamani a assuré que ces points seraient analysés pour améliorer les prochaines éditions. Il a également annoncé que des programmes innovants étaient en préparation pour 2025, témoignant de la volonté de ce partenariat d’évoluer avec les besoins du secteur bancaire ouest-africain.

Il faut rappeler que depuis 12 ans, ce partenariat incarne une vision commune : former une élite bancaire capable de relever les défis de l’environnement économique mondial.

Mme Dufour a rappelé que l’Afrique représente aujourd’hui 34 % des participants des programmes HEC Paris, contre seulement 1,2 % il y a 17 ans. Avec des initiatives comme le bureau d’Abidjan, les programmes sur mesure et le développement des talents locaux, HEC Paris continue de renforcer son impact sur le continent.

Pour clore la cérémonie, M. Hamani a exhorté les récipiendaires à partager leurs acquis : « La connaissance, lorsqu’on la partage, se multiplie. » En remettant leurs certificats, il a rappelé que ce parchemin symbolise à la fois une responsabilité envers leurs institutions et un engagement à contribuer à la croissance et à la stabilité du secteur bancaire ouest-africain.