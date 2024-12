Algérie: Equitation - Le cavalier Menidjel Abderrahmane remporte le trophée fédéral

ORAN — Le cavalier Menidjel Abderrahmane du Groupement sportif sétifien a remporté le trophée fédéral du concours national de saut d'obstacles de la catégorie seniors, clôturé samedi au centre équestre "Haras élégance" de Tipaza.

Le cavalier Menidjel, qui montait "El Djazair", a été couronné après avoir réalisé un sans faut sur des obstacles de 1,15 mètre, devançant Benaiche Aboubakeur du club "Haras Horse" de Hai Belouta de Baraki enfourchant "Balanciaga" et Sarah Boumâaza du club équestre "Moughit" d'Oran sur "Gold de Belle Vue".

Les trois cavaliers ont livré une prestation "honorable" dans l'ensemble, offrant un beau spectacle aux amateurs d'épreuves hippiques venus nombreux à la ferme équestre "Haras Elégance" de Tipaza, dans un cadre agréable, un endroit magnifique pour le bien être des chevaux.

En marge de ce trophée fédéral, a eu lieu l'épreuve Open national "Manche gagnante" sur une hauteur de 1,35 mètre remporté par le cavalier Moundir Mahi du club Haras Etoile de l'Est de Constantine devant Chlef Belkacem de l'Etrier Oranais et Brahim Ait Lounis de la jeunesse sportive de Tixeraïne, qui a complété le podium.

Cette compétition a été jugée d'un niveau technique "appréciable" par le président du jury Sami Bardai et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive et conviviale et une organisation parfaite. Le président du club organisateur "Haras Elégance", Ferradj Abdelkrim Noureddine a affirmé, dans ce sens, que l'hippisme national ne fait que progresser, grâce aux efforts fournis par tous les intervenants dans ce domaine, déclarant que "nous avons actuellement une très belle relève de cavaliers, qui démontre que le saut d'obstacles en Algérie est sur la bonne voie".

Ce rendez-vous sportif équestre de trois jours, organisée par le club équestre "Haras Elégance" de Tipaza, en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), a réuni plus de 180 cavaliers et cavalières seniors âgés de plus de 15 ans titulaires de 1er et 2eme degrés, enfourchant des chevaux Open.

En clôture de ce rendez-vous équestre, des trophées et des médailles ont été remis aux vainqueurs, en présence des membres de la FEA et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipaza. Ce concours de trophée fédéral, créé en 1998, constitue un tremplin pour les cavaliers dans le but de découvrir de nouveaux talents.