Algérie: Gaz - Sonatrach lance une nouvelle étape du projet Boosting du gisement de Hassi R'Mel

Sonatrach a lancé une nouvelle étape du projet Boosting du gisement gazier de Hassi R'Mel dans la wilaya de Laghouat, à travers la réalisation de nouvelles installations qui permettront de maintenir le niveau de production de gaz et d'honorer les engagements commerciaux du groupe public à l'international.

Le coup d'envoi de cette étape a été donné par le PDG du groupe, Rachid Hachichi, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du wali de Laghouat, Fodil Douifi, des directeurs exécutifs de la société Baker Hughes, de la société Tecnimont SPA, ainsi que de cadres gestionnaires de Sonatrach et des PDG de filiales du groupe public.

Il s'agit de l'étape 2 de la phase III du projet de réalisation des installations de Boosting du gisement de Hassi R'Mel (Boosting III), confié au consortium Baker Hughes, Tecnimont SPA et Nuovo Pignone International SRL, en vertu du contrat en EPC (Engineering, Procurement et Construction), signé avec Sonatrach, le 23 mai dernier.

Après avoir écouté un exposé détaillé sur l'étape 2 du projet Boosting III de Hassi R'Mel, M. Hachichi a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que "le lancement de ce projet énergétique majeur concerne un gisement géant, qui historiquement a toujours été l'une des principales sources de production de gaz en Algérie et qui représente une source de fierté pour notre pays".

"Cet important investissement, que nous lançons aujourd'hui, traduit notre engagement constant à développer les ressources énergétiques nationales et, ensuite, à assurer une production pérenne et durable au rythme approprié, en adéquation avec les besoins croissants du marché tant au niveau national qu'international", a-t-il ajouté.

L'objectif principal de ce projet est d"'accompagner la déplétion naturelle du gisement de gaz de Hassi R'Mel en vue d'assurer le maintien de la production", a précisé M. Hachichi, soulignant que "la réalisation de ce projet vital n'est pas seulement pour nous un levier essentiel pour répondre aux besoins du marché national, mais c'est également une garantie pour le renforcement de notre capacité à remplir pleinement nos engagements internationaux envers nos clients et partenaires, consolidant ainsi la position de Sonatrach en tant que partenaire sûr et fiable et confortant son statut de fournisseur clé sur le marché mondial de l'énergie".

Rappelant l'importance vitale de ce projet, il a expliqué qu'"il s'agit de la concrétisation d'un axe important de la stratégie que nous avons adoptée au niveau du groupe, et donc, un élément clé de notre plan de développement qui vise, entre autres, à atteindre la durabilité énergétique et à assurer les plus hauts standards de qualité et de sécurité dans la réalisation de nos différents projets et opérations".

"Notre objectif ultime est que Sonatrach demeure la locomotive de l'économie nationale et un acteur majeur pour la promotion du développement durable dans le pays, et qu'elle s'impose au niveau international parmi les plus grandes compagnies énergétiques", a-t-il poursuivi.

M. Hachichi a en outre insisté sur l'impératif pour les entreprises de réalisation de respecter les délais contractuels.

Dans leurs interventions à cette occasion, les PDG de Becker Hughes et de Tecnimont SPA se sont engagés à respect les délais de réalisation.

Les travaux de l'étape 2 de la phase III de ce projet intégré consiste en la réalisation de trois étages de compression au niveau des stations Centre, Nord et Sud, avec un total de 20 turbocompresseurs, ainsi que la réadaptation du réseau actuel de collecte de gaz.

Les travaux prévus incluent également la réalisation de trois unités de démercurisation de condensat, la banalisation entre les trains de traitement des unités de production de Hassi R'mel, et les Tie-in des utilités, et ce, afin de garantir la pérennité des performances.

Les délais prévus pour l'achèvement de ce projet sont estimés respectivement à 33, 36 et 39 mois, pour les stations Centre, Nord et Sud, alors que les étages de Boosting devraient, pour leur part, être mis en service respectivement en octobre 2026, janvier 2027 et avril 2027.

Dans un exposé présenté à cette occasion, le directeur régional de Sonatrach à Hassi R'Mel, Youcef Loucif, a souligné que la deuxième étape du projet Boosting III, pour laquelle une enveloppe de plus de 2,3 milliards de dollars a été allouée, permettra de maintenir la production à 188 millions m3/jour avec la récupération de réserves supplémentaires à long terme à hauteur de 121 milliards m3 de gaz sec, 7 millions de tonnes de condensats et 3 millions de tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le projet Boosting III s'inscrit dans la continuité du projet Boosting I, réalisé en 2004, et Boosting II, réalisé en 2009.

Par ailleurs, lors de sa visite au gisement de Hassi R'Mel, M. Hachichi a procédé à l'inauguration de 200 logements et d'un stade de football dans la base de vie "20 Août 1955", relevant de la Direction régionale de Hassi R'Mel, Division production-activité exploration production. Il a également inauguré le siège de la nouvelle administration de la Direction régionale de Sonatrach-Activité transport par canalisation (TRC)-Hassi R'Mel.