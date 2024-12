Tunisie: USM - Faire coup double

Invaincu en neuf journées de L1, le codauphin monastirien évolue aujourd'hui dans son fief du Mustapha Ben Jannet avec l'objectif de faire coup double, soit écarter provisoirement l'ESZ de son chemin et maintenir la pression en haut du tableau.

A l'épreuve de l'ES Zarzis, l'autre dauphin du championnat, les hommes de Mohamed Sahli comptent forcément rester sur leur lancée et ne rien lâcher au moment d'entamer la dernière ligne droite de la phase aller de la compétition. Autoritaire et invincible même jusque-là, après ses victoires contre l'Etoile, l'USBG, la JSO, Gafsa et l'OB, l'Union Sportive Monastirienne a certes été contrainte au nul face au CA, ASG et CSS, mais les coéquipiers d'Aymen Harzi gardent toujours la main et se trouvent en excellente position de coiffer au poteau tous les meneurs de la L1, si, bien entendu, elle enchaîne et bénéficie d'un destin favorable.

Une chance à saisir !

Nous n'en sommes pas encore là cependant. Aujourd'hui, le groupe usémiste se mesure à l'ES Zarzis, équipe frisson de ce début de saison, comme en atteste son classement flatteur. Ce faisant, même si l'ESZ a accusé le coup récemment dans son fief face à l'ESS, précédemment et auparavant, elle restait sur une belle série, et ce, après avoir battu les Cigognes à Béja, le CAB et le tenant «sang et or». Simple accident de parcours donc et les Bleus savent pertinemment que ce ne sera guère une sinécure de croiser Zarzis, un outsider ambitieux qui prend un malin plaisir à déjouer les pronostics et à jouer les trouble-fêtes en cette première partie d'exercice. Sur ce, en connaissance de cause, les gars du Ribat savent ce qui leur reste à accomplir pour consolider leur position, voire plus.

Et en l'état, l'occasion est donc propice cet après-midi pour activer davantage le compteur et s'annoncer sur le devant de la scène. Quid à présent des dispositions monastiriennes ? Comme toujours, les Bleus pourront compter sur ce solide alliage entre joueurs rompus et jouvenceaux audacieux. Avec des tauliers de la trempe du poumon Aymen Harzi, du buteur international Hazem Mastouri et de l'indispensable cheville ouvrière Moses Orkuma, les jeunes tels que Rayen Besbès, Anas Bouatay, et autre Louay Trayi ne peuvent que mieux s'exprimer, alors que les Fabrice Zeguei, Malek Miladi, Fourat Soltani, Mahmoud Ghorbal, Moez Hadj Ali, Ousmane Diané et Ahmed Jafeli complètent parfaitement le tableau d'une équipe qui semble filer droit vers le sommet, si, bien entendu, elle enchaîne et s'inscrit dans la durée.