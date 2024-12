Tunisie: Kamel Maddouri donne le top départ de la 5G au pays

Les conventions d'attribution des licences 5G aux trois opérateurs téléphoniques locaux ont été signées, hier, au Palais du gouvernement, à La Kasbah.

La cinquième génération de technologie cellulaire sans fil 5G est sur le point d'être déployée en Tunisie. Le ministère des Technologies de la communication et de l'Economie numérique vient d'officialiser l'attribution des licences 5G aux opérateurs téléphoniques locaux, à savoir Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo. La cérémonie de signature des contrats s'est tenue hier au Palais de La Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

A cette occasion, le ministre des Technologies de la communication, Sofiène Hmissi, a souligné que cet événement marque une avancée remarquable dans le domaine de la télécommunication. Selon lui, il ne s'agit pas simplement d'un passage d'une technologie à une autre mais de la concrétisation de la volonté du gouvernement de doter le pays d'une infrastructure de télécommunication de pointe, pilier d'une économie numérique développée. «Ces licences vont permettre aux divers opérateurs téléphoniques de mettre à disposition des citoyens et des entreprises des réseaux 5G», a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que cette cérémonie vient couronner tout un processus initié il y a quelques années et marqué par des essais techniques et des projets pilotes. «Le déploiement effectif de la 5G ne va plus tarder puisque tout est prêt sur le plan technique», a-t-il précisé. Sofiène Hmissi a également indiqué que le déploiement de la 5G en Tunisie devrait accroître l'attractivité du pays, notamment dans les domaines des services de télécommunication, du commerce électronique et de l'économie numérique. «Ces efforts s'inscrivent dans la vision globale du gouvernement qui oeuvre à stimuler l'économie, et particulièrement l'économie numérique, un secteur économique clé à très forte valeur ajoutée», a-t-il insisté.

Il a par ailleurs ajouté que le ministère place beaucoup d'espoir dans la réussite du partenariat public-privé dans le domaine de la télécommunication. D'après ses dires, d'autres projets similaires suivront. Ils seront lancés en partenariat avec les opérateurs téléphoniques dans l'objectif d'améliorer la couverture de réseau mobile sur toute la Tunisie, particulièrement dans les zones enclavées et reculées. Aujourd'hui, avec un taux de couverture important qui dépasse les 96%, la Tunisie vise à atteindre les 100% afin de garantir le droit d'accès aux réseaux de télécommunication à tous les Tunisiens.

Des opérateurs engagés

De son côté, Lassâad Ben Dhiab, P.-d.g. de Tunisie Télécom, a réaffirmé l'engagement de l'opérateur national à faire partie intégrante de la stratégie Tunisie numérique 2025. Affirmant que le déploiement de la 4G était une réussite en Tunisie, notamment grâce à un réseau qui couvre 98% des utilisateurs répartis sur tout le territoire, le responsable a indiqué que le lancement de la 5G positionne désormais la Tunisie parmi les pays ayant adopté cette technologie de pointe. «L'adoption de la 5G va permettre d'améliorer la qualité des services et va être un catalyseur de la transition numérique dans divers secteurs», a-t-il insisté. Ben Dhiab a, en outre, indiqué que le déploiement de la fibre optique pour la technologie 3G ainsi que les essais techniques 5G réalisés depuis 2020 ont permis à l'opérateur d'être parfaitement préparé pour cette nouvelle ère technologique. «Les discussions et les rencontres devraient se poursuivre ultérieurement, et ce, afin d'activer l'infrastructure. La Tunisie prouve aujourd'hui qu'elle est en mesure de mettre en place une infrastructure moderne qui sous-tend le développement dans tous les secteurs», a-t-il conclu.

Se félicitant de cette étape majeure, Mansoor Rashed Al Khater, P.-d.g. d'Ooredoo, a déclaré que l'objectif de l'opérateur est d'être un acteur clé de l'infrastructure de télécommunication en Tunisie mais aussi de contribuer à la réalisation de la stratégie nationale de transition numérique du ministère tunisien. «Nous voulons être un acteur de la transition numérique dans le pays et être un moyen de connecter tous les Tunisiens, où qu'ils se trouvent aux réseaux de télécommunication. Nous aspirons à participer à ce saut qualitatif que la Tunisie est en train de réaliser dans le domaine et à la modernisation de ses réseaux», a-t-il ajouté.

Thierry Millet, P.-d.g. d'Orange Tunisie, a de son côté affirmé que l'attribution des licences 5G constitue une étape importante pour le secteur des télécommunications dans le pays mais aussi pour l'opérateur téléphonique Orange Tunisie. «Nous y travaillons ardemment avec nos équipes et nos partenaires. La 5G est une évolution importante dans le secteur et cette technologie nous permet de nous développer», a-t-il indiqué.