Tunisie: EST - Enchaîner pour garder la forme...

En dépit des absences enregistrées, les "Sang et Or" aspirent à aligner la passe de deux face à la JSO cet après-midi, et ce, dans la perspective de maintenir la forme pour mieux attaquer la trêve du championnat, mais aussi le déplacement qui les attend en Angola pour la Champions League.

L'écrasante victoire remportée mardi dernier en match d'ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions devant la formation malienne de Djoliba a remis les "Sang et Or" sur la bonne voie après des résultats en dents de scie et pas vraiment fameux en championnat.

A la veille de la trêve de deux semaines du championnat et à cinq jours de la prochaine confrontation de la Ligue des champions, de surcroît en déplacement en Angola pour affronter vendredi prochain Sagrada Esperança, Laurentiu Reghecampf et ses hommes n'aspirent qu'à une chose : aligner la passe de deux face à la JSO en dépit des absences enregistrées, et ce, dans la perspective de maintenir la forme. Pour rappel, le staff technique "sang et or" sera privé tout à l'heure des services de Yassine Meriah, Yan Sasse, Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï.

Ben Hmida dans l'axe et Ben Mohamed à gauche !

Si le remplacement de Yan Sasse ne se pose pas étant que c'est Abderamane Konaté qui s'en charge, Laurentiu Reghecampf a réfléchi depuis mardi dernier sur le choix du remplaçant de Yassine Meriah, en attendant le retour de Mohamed Amine Tougaï la semaine prochaine. Cela dit et si on se réfère aux échos en provenance du Parc B, le technicien roumain pense réutiliser Mohamed Amine Ben Hmida dans l'axe et aligner Aymen Ben Mohamed sur le flanc gauche de la défense.

Une option qu'il a déjà utilisée mardi dernier face à Djoliba AC après la sortie sur blessure de Yassine Meriah. Ben Hmida devra donc épauler Jelassi dans l'axe central. A noter que pour remplacer Meriah et Tougaï, le coach "sang et or" dispose de trois autres solutions, que des défenseurs axiaux de métier, à savoir Roger Aholou qui a déjà occupé ce poste du temps où il évoluait à l'USM, Raed Bouchniba et le jeune Koussay Smiri.

Formation probable : Memmiche, Bouchniba, Jelassi, Ben Mohamed, Ben Hmida, Aholou, Tka, Konaté, Mokwana, Bouguerra et Rodrigues.