Tunisie: Cluster mécatronique du pays - Vers le lancement d'un « passeport produit » numérique

Le cluster mécatronique de Tunisie s'attelle actuellement à la mise en place d'une plateforme dédiée aux exportateurs tunisiens pour simplifier les procédures douanières aux frontières de l'Union européenne. Cette plateforme permettra d'attribuer un QR code unique à chaque produit enregistré. Ce QR code contiendra des informations détaillées sur l'empreinte carbone, l'empreinte verte (notamment la consommation d'eau) et d'autres données liées au recyclage.

Il s'agit d'un projet pilote réalisé en partenariat avec la société « One tech ». Née d'un besoin exprimé par les fabricants tunisiens de composants électroniques et mécaniques de disposer d'informations numérisées relatives à leurs produits, telles que l'empreinte carbone et l'empreinte verte, cette initiative vient, en effet, en réponse à une nouvelle réglementation européenne qui exige aux exportateurs de disposer d'un « passeport produit » numérique.

« Il s'agit d'une exigence imposée par l'UE et qui entrera en vigueur à partir de 2026. Elle va être appliquée à divers produits, tels que les composants électroniques, les batteries, mais aussi les produits textiles. Donc, plusieurs secteurs sont concernés par ce passeport », a expliqué Farid El Kamel, membre du cluster, dans une déclaration à La Presse.

Il a ajouté que ce passeport est désormais une obligation, et ce, en vertu de la norme « Espr », une norme complémentaire au Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (Macf). Selon El Kamel, ce passeport constitue désormais une barrière à l'entrée pour les entreprises exportatrices vers l'UE. Les entreprises tunisiennes sont, donc, invitées à concevoir leur propre passeport numérique produit afin de faciliter leurs opérations d'export. D'après El Kamel, la plateforme permettra d'attribuer un QR code unique à chaque produit enregistré.

Ce QR code contiendra des informations détaillées sur l'empreinte carbone, l'empreinte verte (notamment la consommation d'eau) et d'autres données liées au recyclage. Une fois scannées par les services douaniers européens, ces informations seront instantanément affichées. Cependant, pour générer de telles données, les entreprises tunisiennes devront maîtriser le calcul des empreintes carbone de leurs produits et signaler la présence éventuelle de substances préoccupantes, telles que le nickel ou le cobalt. « Il s'agit d'un ensemble d'informations exigées par l'UE et également par les consommateurs finaux », a précisé Farid El Kamel.

Le membre du cluster a également souligné que le groupement vise à étendre ce projet pilote à tous les secteurs d'activités et à toutes les entreprises établies en Tunisie, car cette exigence européenne constitue un critère clé de compétitivité. « Cette plateforme collecte d'abord les informations relatives au produit concerné, puis elle génère un QR code unique pour chaque produit. Ce dernier pourra être scanné par les consommateurs ou par les autorités compétentes, notamment les douanes », a-t-il conclu.