Tunisie: ST-CA (1-0) - Le Stade avait plus de coeur et de métier

Le but litigieux de Mugisha (faute de Kadida sur Ben Abda) n'ôte pas le mérite du Stade qui a mieux géré le match qu'un CA hors sujet.

C'est la première défaite de la saison du CA, leader, face au ST. Et franchement, le ST, qui rejoint le CA avec 21 points, ne méritait que de gagner vu son meilleur volume de jeu et sa deuxième mi-temps où il a raté 2 buts sauvés par Ghaïth Yefreni. Même l'action du but stadiste à la 43' où Kaddida a commis une faute sur Ben Abda pour servir Mugisha qui a effacé Youssef et marqué facilement le but, ne donne pas raison à un CA qui ne méritait même pas le point du nul hier.

C'est clair, pour une équipe leader du championnat et qui ne tire qu'une seule fois sur le gardien adverse à la 87' du match et qui n'obtient que deux seules occasions réelles, ce n'est pas suffisant pour espérer gagner. Le leader est tombé sur un os dur, et chaque fois que le CA de Bettoni ( quelles erreurs de casting du Français qui use trop de la rotation de l'effectif) a joué une équipe organisée qui presse Ali Youssef et Ben Abda, il a peiné. Srarfi à gauche et Khadhraoui à droite, et ça donne une idée sur l'expérimentation continue de Bettoni. Le vent aidant, le CA n'a eu aucune occasion, aucune action dosée et réfléchie : du jeu direct et long et un mauvais dosage des passes.

Le Stade a gagné hier parce que ses joueurs étaient plus frais, pressaient à la mort une défense clubiste distraite et même «prétentieuse», et avec un milieu travailleur et efficace basé sur Touré , Mugisha et Oumarou, la recette de Kanzari a été plus consistante que celle de Bettoni. Khlil et Simakula étaient très faibles en relance, alors qu'Ait Malek continue de jouer son «football de quartier» où il veut tout faire seul. Le milieu du terrain a tranché en faveur de Kanzari : ses joueurs étaient les premiers sur la balle et avaient bien absorbé les premières 15' pour terminer la mi-temps en vainqueurs. Et chaque fois qu'ils le font, ils gagnent le match.

Changements tardifs

Pourquoi le CA n'avait pas réagi après la pause ? Parce que ses joueurs n'avaient pas les armes techniques pour garder le ballon et créer le danger. Cela s'est vu depuis plusieurs matches et pas hier seulement. Au contraire, la qualité des joueurs du Stade lui a permis de maîtriser le match. Mejri, Kedida et Saâfi ont raté à chaque fois le KO. En se plaçant en bloc bas face au jeu en largeur des Clubistes, et en pressant en fin du match, les équipiers de Sahraoui ont bloqué le jeu d'un CA absent et mal inspiré, à l'image de Zaalouni, aux erreurs de passes et aux déchets incalculables, et à l'image de Srarfi, Khadhraoui et Laabidi, trois joueurs perdus et sans impact.

Quand un leader du championnat se crée deux seules situations, il faut se poser des questions. Quand Kizumbi et Eduow sont lancés à la 82' et à la 87', il faut aussi s'étonner. Kanzari a mieux préparé son match que Bettoni d'après les faits du match où le ST a eu une totale maîtrise du match. Le ST a une équipe solide, réaliste qui aime les matches à enjeu, contrairement à un CA surestimé et aux joueurs moyens qui ont cru trop tôt qu'ils allaient pulvériser leurs adversaires.

Ce CA n'a rien d'exceptionnel. Et même sa défense, premier atout, a craqué depuis la deuxième mi-temps de Soliman et fut fragile hier. Plus de 11 joueurs recrutés et deux mois de préparation luxueuse pour une qualité pareille, c'est trop peu. Le Stade mérite ses trois points même si le but de Mugisha est litigieux. Peut-être que les Clubistes ont trop parlé de l'arbitre Loussif avant le match qu'ils ont oublié de jouer.