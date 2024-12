Algérie: Saïhi affirme l'importance d'instaurer une culture d'éducation physique en milieu scolaire

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a affirmé, dimanche à Alger, l'importance d'instaurer une culture d'éducation physique saine en milieu scolaire, étant l'un des piliers fondamentaux de la santé publique.

Présidant une journée d'étude sur la santé scolaire, en présence de représentants des secteurs de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, M. Saïhi a mis en avant "la relation étroite" entre la santé et l'activité, notamment en milieu scolaire et juvénile, qualifiant le sport de "question cruciale et fondamentale" qui exige "l'adoption d'un programme de coordination avec les secteurs concernés, notamment l'éducation nationale et la formation et l'enseignement professionnels, en vue d'asseoir une dynamique au sein des établissements d'enseignement et de formation, à même de consacrer la culture de santé par excellence".

Le ministre a souligné, dans ce contexte, que les UDS relevant des établissements éducatifs, "ne sont pas des centres médicaux et ne peuvent pas délivrer des attestations médicales habilitant ou dispensant l'élève de la pratique du sport", arguant que "ces unités peuvent uniquement fournir des données médicales sans pour autant décider de la capacité de l'élève à faire ou non du sport".

A cette occasion, M. Saïhi a souhaité voir cette "importante rencontre" sanctionnée par des recommandations pratiques, à même de "renforcer une culture sportive saine dans les écoles", partant de l'importance que voue son secteur à la promotion de la santé en milieu éducatif et universitaire et de la formation professionnelle, en coopération avec les secteurs concernés.