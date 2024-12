Algérie: Innovation technologique - Lancement du 'Hackathon InnovPost' d'Algérie Poste

ALGER — Algérie Poste a lancé la première édition de son challenge "Hackathon InnovPost" dédié à l'innovation technologique dans le secteur postal, indique dimanche, un communiqué de cette entreprise.

"Dans le cadre de son engagement sociétal et de sa vision pour une société plus équitable et inclusive, Algérie Poste a inauguré, samedi dernier, la première édition de son hackathon intitulé « InnovPost »", précise la même source, ajoutant que cette initiative, dont les inscriptions ont été ouvertes le 7 novembre dernier, "marque une étape majeure dans la promotion de l'innovation technologique au service du secteur postal".

Les équipes sélectionnées, "après une présélection rigoureuse", s'affronteront dans 4 wilayas phares, à savoir Alger (Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene), Sétif (Futuris Institute), Tlemcen (Centre universitaire) et Ouargla (Maison de jeunes Mustapha Ben Boulaïd).

"Ces compétitions, organisées sous forme de marathons intensifs de 48 heures, offrent une expérience collaborative et immersive aux participants", souligne le communiqué.

Pas moins de 1.484 étudiants et 183 startups (réparties en équipes de 3 à 5 membres) se sont inscrits pour relever le défi, relève Algérie Poste, qui explique, qu'après sélection, les équipes finalistes défendront leurs projets innovants, centrés sur des thématiques stratégiques du secteur postal, allant du développement web à l'intelligence artificielle, en passant par des solutions de gestion optimisée.

Pour répondre aux attentes des participants et intégrer une dimension numérique, la compétition "Hackathon InnovPost" adopte un format hybride, qui se déroule simultanément en présentiel dans les quatre wilayas désignées et en ligne via la plateforme Google Meet, "garantissant ainsi une participation élargie et flexible".

Cette première édition se concentre sur des enjeux contemporains et stratégiques, répartis en deux catégories distinctes : la Catégorie Etudiants et la Catégorie Startups.

Les participants de la Catégorie Etudiants s'affrontent sur trois thèmes principaux : "développement web", "vision par ordinateur/intelligence artificielle" et "plateformes d'engagement communautaire". De leur côté, les startups explorent des problématiques telles que "l'optimisation logistique (IoT/IA/RFID/QR Code)", "la gestion efficace des files d'attente" et "l'innovation dans la gestion de carrière".

La compétition "Hackathon InnovPost" se veut "une vitrine d'excellence pour révéler les idées novatrices des jeunes talents et des startups et témoigne de la volonté d'Algérie Poste de s'imposer comme un acteur clé de l'innovation technologique, tout en contribuant au développement économique et industriel de l'Algérie", affirme le communiqué, précisant que cette compétition bénéficie du soutien de plusieurs partenaires.