Tunisie: Journée mondiale de lutte contre le SIDA - Un appel à la responsabilité collective pour la prévention au pays

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le ministère de la Santé, en collaboration avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé une manifestation de sensibilisation sous le thème « La lutte contre le sida : une responsabilité collective ».

L'événement a été marqué par un programme riche et varié, qui a inclus, entre autres, un séminaire scientifique et médiatique qui a permis d'examiner les évolutions récentes de la situation épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles en Tunisie, avec des recommandations pour renforcer les stratégies nationales de prévention et de lutte. Des représentants des structures de santé, de la société civile et des organisations internationales ont participé à cette discussion.

On cite aussi une campagne de sensibilisation ouverte. Organisée à la Cité de la Culture Chadhli Klibi, cette campagne visait à sensibiliser le public aux risques du sida et des autres maladies sexuellement transmissibles, en proposant des ateliers éducatifs ainsi que des tests de dépistage gratuits et anonymes, afin de promouvoir le dépistage précoce et la prévention.

L'événement a réuni le Directeur général de la santé, les directeurs régionaux de la santé des gouvernorats de Tunis, Ariana et Manouba, la responsable de la gestion des soins de santé primaires, ainsi que des représentants des organisations internationales et des associations de la société civile. Cette forte mobilisation a mis en évidence l'importance de la coopération communautaire et institutionnelle dans la lutte contre le sida et pour la promotion de la santé publique.

Cette initiative vise à souligner l'importance de la prévention et du dépistage précoce, éléments essentiels dans les efforts nationaux pour endiguer l'épidémie de sida et garantir un avenir en meilleure santé pour tous.