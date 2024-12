Tunisie: CSS - Gagner pour se rassurer

A Soliman, Alexander Santos sera devant l'obligation d'opérer des changements et de trouver des solutions pour gagner et se donner une bouffée d'oxygène avant le voyage africain.

Après la défaite du premier match en phase de groupes en Coupe de la CAF contre le CS Constantine et avec un entraîneur de plus en plus sur la sellette, voire sur le point de capituler et d'accepter une résiliation de contrat à l'amiable, on se demande si les Sfaxiens sont en mesure de panser un peu leurs plaies et de puiser au plus profond d'eux-mêmes pour trouver les ressources mentales à Soliman afin d'aligner un succès qui pourrait calmer un peu les esprits surchauffés et permettrait d'aborder les deux matches du 8 et du 15 décembre contre Bravos do Maquis et Simba Sports Club dans une ambiance plus sereine, avec un meilleur état d'esprit et des chances accentuées pour effectuer une belle réaction et inverser la tendance. Il paraît que le Comité directeur du CSS a préféré, bien que convaincu de la nécessité d'un changement de staff, temporiser une nouvelle fois et offrir une ultime chance au technicien portugais pour revoir et corriger ses choix et améliorer la prestation d'ensemble de l'équipe et ses résultats.

Un onze d'attaque

Face à l'ASS, on s'attend donc à des changements dans la formation sfaxienne de départ avec un dispositif à vocation plus offensive. Surtout que ce match devra être une répétition utile et bénéfique avant la partie à gagner coûte que coûte contre la très modeste équipe angolaise Bravos do Maquis. Cela commencera par le secteur défensif avec le possible replacement de Hichem Baccar comme défenseur axial aux côtés de Nasraoui et le choix d'un meilleur arrière latéral positionné plus haut et capable de donner plus dans les montées offensives et le surnombre en attaque. Les changements devraient également toucher le milieu de terrain avec une meilleure formule à trouver dans ce compartiment charnière. Alexander Santos devrait essayer un trio sans Pedro Sá qui n'a pas les qualités pour être le poumon de l'entrejeu.

C'est un joueur technique très statique, qui ne bouge pas beaucoup et n'est pas le créateur d'espaces pour donner des solutions dans les intervalles. Moussa Bella Conté possède, lui, des qualités physiques immenses pour être agressif dans la récupération mais lui aussi n'a aucun apport dans la construction et la projection vers l'avant. Il serait peut-être temps de faire confiance au jeune Mohamed Absi pour donner plus d'imagination et d'audace à un secteur défaillant au niveau de la création.

Le compartiment offensif a aussi besoin d'un nouveau souffle. L'expérience Rubin Hebaj comme pointe de l'attaque n'a pas été payante et il va falloir offrir une nouvelle chance à Amen Allah Habboubi et revenir à l'option Hazem Haj Hassen tant qu'il n'y a pas d'autres solutions. Et puis il est temps de redistribuer certaines cartes avec Baraket Lahmidi d'entrée comme joueur de percussion sur le flanc gauche, en duo avec Achraf Habbassi comme excentré sur le même couloir. Et pourquoi pas aussi Fabien Winley sur le flanc opposé comme soutien sur le côté droit et pousser Mohamed Dhaoui vers l'intérieur. Le destin d'un entraîneur en sursis c'est de tout entreprendre pour bien saisir la dernière perche de salut qui lui est offerte et sauver sa peau même sur le fil.