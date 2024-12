Tunisie: 2e cérémonie des torchi food awards 2024 - La « street food » tunisienne en fête

18 établissements tunisiens (restaurants, gargotes, pizzerias et fast-foods) ont remporté, hier soir, un trophée dans les catégories : brik, burger, chapati, chawarma, crêpes, fricassée, kafteji, lablabi, makloub, mlewi, ojja, pâtes italiennes, pâtes tunisiennes, pizza, pizza tranches, sushi, viennoiseries et plat tunisien.

En collaboration avec l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) et le Programme Tounes Wijhetouna (Tunisie, notre destination), co-financé par l'Union européenne, « Torchi Food Media » (Media culinaire tunisien) a organisé hier soir la cérémonie de remise des prix des « Torchi Food Awards 2024 » à l'Ocena Hotel & Spa, à Hammamet.

Les restaurateurs et les acteurs de la « street food » tunisienne se sont rassemblés aux côtés des jurys de la 2e édition des Torchi Food Awards, notamment l'unique chef tunisien étoilé en France, Bessem Ben Abdallah (Mandelieu-la-Napoule, département des Alpes-Maritimes, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur) et le chef tunisien résidant en Suisse (Genève) Aïmen Samhoud (vainqueur en 2022 de la 6e édition du télécrochet culinaire TOP CHEF dans sa version dédié aux pays de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient).

« Pour cette édition, on a voulu accorder beaucoup plus d'importance au côté pédagogique et à l'expertise que peuvent offrir nos éminents sept jurys -- tous des professionnels des métiers de bouche -- aux établissements visités. Leurs conseils ont été bien appréciés par les restaurateurs. Le but de cette compétition est de mettre en lumière les restaurateurs qui innovent chaque jour pour ravir nos papilles », souligne Mme Yamina Khalfet Bakir, CEO de Torchi Food Media.

En présence de la presse, des partenaires de l'événement et de plusieurs influenceurs culinaires, les lauréats ont reçu les prix attribués grâce aux votes des six jurys (70% de la note globale) et des nombreux votes du public (30% de la note).

Ces récompenses distinguent les meilleurs établissements dans dix-huit catégories : brik, burger, chapati, chawarma, crêpes, fricassée, kafteji, lablabi, makloub, mlewi, ojja, pâtes italiennes, pâtes tunisiennes, pizza, pizza tranches, sushi, viennoiseries et plat tunisien.

Avec plus de 200 restaurants inscrits représentant 16 gouvernorats, cette deuxième édition a pris une tout autre dimension.

« Les Torchi Food Awards (...) sont avant tout une aventure humaine, où rencontres et découvertes mettent en lumière une Tunisie riche et vibrante. Ce concours est une invitation à célébrer la diversité culinaire du pays et à rendre hommage aux hommes et femmes qui se dévouent pour perpétuer et réinventer nos traditions culinaires », précisent les organisateurs de cet évènement annuel.

Palmarès

* Brik : Ghzaiel Fast Food (Djerba, gouvernorat de Médenine)

* Burger : Munchies (Tunis, gouvernorat de Tunis)

* Chapati : Dkik & Zit (Tunis, gouvernorat de Tunis)

* Chawarma : Bogota (Ezzahra, gouvernorat de Ben Arous)

* Crêpes : Grano (Zarzis, gouvernorat de Médenine)

* Fricassée : Mah'Food (Moknine, gouvernorat de Monastir)

* Kafteji : Mammou Fast Food Tounsi (Laouina, gouvernorat de Tunis)

* Lablabi : Lablabi Noura (Hammam-Lif, gouvernorat de Ben Arous)

* Makloub : Prego (El Mourouj 6, gouvernorat de Ben Arous)

* Mlewi : Benitos (Ariana, gouvernorat de l'Ariana)

* Ojja : Ah Table (Lac 1, gouvernorat de Tunis)

* Pâtes italiennes : Movida Club (Hammamet, gouvernorat de Nabeul)

* Pâtes tunisiennes : Lo Squalo (Ezzahra, gouvernorat de Be Arous)

* Pizza : Casa Lico (L̸a Marsa, gouvernorat de Tunis)

* Pizza tranches : Rosmarino (La Marsa, gouvernorat de Tunis)

* Plat tunisien : Oueld El Hadj (Djebel Jelloud, gouvernorat de Tunis)

* Sushi : Go Sushi ! (El Manar, gouvernorat de Tunis)

* Viennoiseries : Boulevard des Capucines (La Marsa, gouvernorat de Tunis)