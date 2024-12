Tunisie: Gabès se dote d'un Hub design - Un atout pour les artisans de la région

Gabès a, enfin, son hub design, qui vient d'être inauguré, en grande pompe, mettant en vedette l'artisanat tunisien, reconnu, de nos jours, comme un filon précieux d'idées génératrices de projets créatifs et de business.

Ce hub, nouvel espace où se réunissent artisans professionnels et jeunes designers, est le 5e après ceux, déjà réalisés à Den Den, Sidi Bou Said, Nabeul et Mahdia. « Il vient, alors, compléter un réseau de centres de services dédiés à la promotion de la création artisanale et du design, afin d'améliorer la compétitivité du secteur, à travers le pays », lit-on dans le communiqué de l'Office national de l'artisanat (ONA). Ce réseau est le fruit d'un partenariat ONA-Onudi Tunisie (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), établi à travers « Creative Tunisia », un projet ambitieux qui a été lancé, depuis 2019 et financé par l'Union européenne avec une contribution italienne.

Une valeur ajoutée au secteur

Cette initiative nommée « Creative Tunisia » est aussi une composante du programme « Tounes Wijhetouna », visant à créer une synergie dynamique faisant de l'artisanat et du tourisme deux faces d'une même pièce de manière que l'un dépende de l'autre, en termes de services touristiques et de produits artisanaux. Leur développement et leur promotion vont ainsi de pair. Inaugurant ce hub design, accompagné du gouverneur de Gabès et de cadres locaux et régionaux, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a souligné l'apport de ce centre dans la promotion des produits spécifiques à la région.

«Et c'est ce réseau de hub qui a donné au secteur une valeur ajoutée, jouant un rôle de trait d'union entre artisans, jeunes créateurs et designers diplômés du supérieur», révèle le ministre, indiquant que l'ouverture de l'université sur ce secteur a porté ses fruits. Ceci étant, l'on a pu voir des produits traditionnels quasiment revisités et des matières premières parfaitement revalorisées. « De quoi ont émergé de nouveaux savoir-faire et des profils professionnels ayant brillé dans des manifestations artisanales internationales... », s'est-il félicité.

Et ce n'est pas un hasard si Gabès se dote de ce Hub design, implanté au coeur d'un village artisanal, lui aussi, nouvellement inauguré par la même occasion, jouxtant la délégation régionale de l'artisanat. Car Gabès est aussi une région riche en fibres végétales dont le tressage connaît de nouvelles techniques et modes de conception à même de pouvoir faire vendre le produit. De surcroît, notre artisanat s'est vu bonifié d'un nouvel atout : « C'est que les unités hôtelières, ainsi que les maisons d'hôtes, sont, désormais, soumises à un reclassement, avec des critères qui prennent en compte l'intégration des produits artisanaux dans les services touristiques », déclare M. Tekaya. En d'autres termes, tourisme et artisanat sont deux secteurs complémentaires.

Cette synergie, a-t-il ajouté, est de nature à renforcer les chaînes de valeur de l'artisanat tunisien et booster son développement tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale. « Surtout que plus de 50% des artisans exposant sur les marchés extérieurs sont des diplômés du supérieur, ce qui pourrait conférer à ce secteur une valeur ajoutée sûre et améliorer davantage l'employabilité de nos jeunes », argue-t-il, content de voir le secteur conquérir de nouveaux marchés dont ceux américain et asiatique.

Le modèle réussi de Nabeul

Talal Sahmim, chef du projet « Creative Tunisia » nous a remonté l'histoire des Hubs design et l'idée embryonnaire de leur lancement : « En 2014, ce projet a commencé par avoir mis en place un modèle du développement économique régional, en tant qu'une expérience pilote visant à booster les chaînes de valeur à travers les clusters ». Au début, l'expérience était, alors, appliquée à Nabeul en matière d'art de la table touchant toute la filière céramique dans la région.

Réussie, juge-t-il ainsi, l'expérience avait abouti à des résultats probants : soit un développement du produit, une synergie dynamique entre artisans et jeunes designers, implication de l'école de beaux-arts par la création d'un master, ainsi que la promotion des exportations. Et partant, « vint l'idée d'ouvrir, à Nabeul, un 1er Hub créatif régional pour garder la même dynamique, car on a voulu conférer aux services fournis dans le cadre des chaînes de valeur un aspect institutionnel », évoque-t-il. Et voilà pourquoi cette structure de Hub design a vu le jour.

D'ailleurs, comme l'a souligné M. Sahmim, le Hub de Nabeul continue, depuis 2017, à s'autogérer, sans aucun financement, assurant, de surcroît, des activités d'accompagnement et de formation. Actuellement, sa gestion est conférée à une association « Cluster art de table », constituée en partenariat avec l'Office national de l'artisanat. Dans la foulée de ce succès, le projet national « Creative Tunisia » a démarré, en dupliquant le modèle de Nabeul, afin de le généraliser aux autres régions du pays. L'on arrive, jusqu'ici à créer un réseau de cinq Hubs dont le dernier en date est ouvert, mercredi dernier à Gabès.

Le bilan

Puis, M. Sahmim nous a également établi son bilan : « On travaille sur plus de 18 gouvernorats et 30 chaînes de valeur dans le domaine du design et de la création artisanale. D'autant plus qu'on a financé plus de 20 associations actives dans le domaine, tout en apportant un appui institutionnel aux structures spécialisées de l'Etat (ONA, Centre technique du tapis et du tissage, écoles de beaux-arts), à même de les aider à se repositionner dans ce nouvel écosystème d'artisanat et du design, afin de répondre aux besoins des artisans, designers et des jeunes entrepreneurs ».

Pour résumer, le projet « Creative Tunisia » s'est assigné l'objectif de pertinence d'efficacité et de sa durabilité dans le sens de pérenniser les projets d'artisanat. En termes d'efficacité, les résultats obtenus sont impressionnants : Plus de 3000 bénéficiaires d'un soutien direct et plus de 400 formations organisées, attestant du succès des objectifs fixés au lancement du projet», témoigne Lassâad Ben Hassine, représentant de l'Onudi en Tunisie.

Somme toute, le centre Hub design de Gabès permettrait d'ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses pour la région et pour ses artisans. Celui de Gafsa sera inauguré, ce lundi 2 décembre, par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, avant d'aller présider l'ouverture de la première Foire du tourisme saharien à Tozeur.