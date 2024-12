Maroc: Italie - Inauguration du siège du consulat honoraire du pays pour la région de Calabre

Calabre (Italie) — Les nouveaux locaux du consulat honoraire du Maroc pour la région de Calabre, ont été inaugurés, samedi dans la ville de Gioia Tauro, pour accompagner la communauté marocaine établie dans cette région du sud de l'Italie et consolider les relations entre le Royaume et la Péninsule aux niveaux économique, commerciale et culturelle.

La cérémonie, présidée par l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla et la maire de Gioia Tauro, Simona Scarcella, s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités, dont la sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, Wanda Ferro, ainsi que de nombreux représentants du monde politique, religieux et associatif, outre des membres de la communauté marocaine de la région de Calabre.

S'exprimant à cette occasion, M. Balla a indiqué que le choix de la ville de Gioia Tauro pour abriter le siège du Consulat honoraire répond à plusieurs raisons, citant notamment dans ce cadre le positionnement stratégique de la ville dans la connectivité maritime en Méditerranée, ce qui ouvre de grandes perspectives de coopération avec le port de Tanger Med, et contribuera sans nul doute à l'accroissement des échanges commerciaux entre le Maroc et la région de Calabre.

L'inauguration de ce siège, a-t-il ajouté, se justifie par la présence d'une forte communauté marocaine en Calabre qui représente un modèle d'intégration réussie et jouit du respect de la part des institutions locales et régionales.

Pour sa part, le consul honoraire du Maroc pour la région de Calabre, Domenico Naccari, s'est réjoui de l'inauguration de ces nouveaux locaux, dans le prestigieux palais historique Sant'Ippolito, qui vient consolider la coopération directe entre les ports de la ville italienne et de Tanger Med, entre autres.

M. Naccari a, à cet égard, mis en avant l'essor du Royaume qui devient l'une des destinations les plus attractives pour les investissements à la faveur des réformes économiques entreprises en vue d'encourager les investissements étrangers et moderniser l'économie.

Prenant la parole, Mme Ferro a salué l'excellence des relations entre l'Italie et le Maroc, passant en revue les multiples accords qui lient les deux pays dans divers domaines économiques, sociaux et de développement, tout en se félicitant de la contribution et l'intégration de la communauté marocaine établie en Italie.

Elle a, par la même occasion, mis en avant la coordination étroite maroco-italienne notamment dans le domaine de lutte contre l'extrémisme, l'émigration irrégulière, la traite des êtres humains et le crime organisé.

De son côté, Mme Scarcella a souligné que l'inauguration de cette nouvelle structure consulaire redonne à la ville italienne son statut international, relevant que les nouveaux locaux du consulat honoraire du Maroc disposent d'un emplacement "stratégique important", en ce sens que la ville possède le premier port italien en termes de trafic de marchandises et le huitième à l'échelle européenne.

Qui plus est, a-t-elle poursuivi, le rôle historique de la ville au XIXe siècle, puisqu'elle abritait les consulats de nombreux pays parmi lesquels la France, l'Allemagne, l'Espagne ou encore le Brésil.