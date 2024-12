Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - Plus de 5 000 litres d'alcool prohibé et une importante quantité de drogue saisis

Ce sont au total 25 308 cannettes et bouteilles, soit plus de 5 000 litres d'alcool prohibé composé de Vody, Calao, 8PM, eperon, Faxe, Honey et Hokalama, 90 kilogrammes de chanvre indien et divers autres objets qui ont été saisis par le Commissariat central de police (CCP) avec l'appui du Groupement des compagnies républicaines de sécurité (GCRS) de la ville de Gaoua.

Il est à noter que le stock de boissons prohibées, qui était entreposé dans un magasin, était destiné à l'approvisionnement de la ville de Gaoua et ses environs, en prélude aux fêtes de fin d'année. Relativement aux présumés trafiquants de drogue, ils opéraient à partir de la commune de Malba, une zone frontalière, en complicité avec des fournisseurs en territoire étranger. Ils approvisionnaient ainsi les sites aurifères d'exploitation artisanale dans les environs de Gaoua, Kampti et Galgouli.

L'ensemble de ces saisies est estimé à plus de 25 000 000 F CFA. La Police nationale remercie une fois de plus les citoyens qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Elle les exhorte à plus de vigilance autour d'eux, surtout avec l'approche de la période des fêtes de fin d'année et à poursuivre la dynamique de dénonciation des cas suspects aux Forces de Défense et de Sécurité via les numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !