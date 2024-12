Afrique de l'Ouest: SITHO 2024 - Le ministre chargé de la culture visite le stand du Mali

A l'occasion de la journée dédiée au Mali pays invité d'honneur au Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité leur stand dans la soirée ,du vendredi 29 novembre 2024.

La journée du vendredi 29 novembre 2024, était consacrée au Mali, l'un des pays invités spéciaux à la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). A l'occasion, le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a visité leur stand. Il a eu droit à un accueil spécial marqué par des pas de danses aux sonorités du terroir malien.

Le dêguê, une des spécialités culinaires a été servi à l'hôte du jour et à sa délégation, comme eau de bienvenue. Un accueil très apprécié par le ministre en charge de la culture. Pour lui, c'était un devoir de venir rendre hommage à ce pays frère qui a accepté d'être l'invité d'honneur à cette édition du SITHO. « Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir et redécouvrir quelques facettes de la richesse et de la profondeur du potentiel touristique du Mali, que ce soit sur le plan des mélodies parce qu'il y avait de la musique, de la danse, mais aussi l'art culinaire dont nous avons pu apprécier quelques mets», a-t-il confié.

Selon M. Ouédraogo, la présence effective du Mali et du Niger à ce SITHO témoigne de la fraternité entre les trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). C'est aussi, a-t-il ajouté, une occasion de découvrir les potentialités culturelles et touristiques de ces deux pays frères du Burkina. «C'est vraiment une richesse qui vaut le déplacement parce que lorsqu'on vient, on repart enrichi de tout ce qu'on apprend ici en termes de potentiel touristique, de diversité culturelle et surtout la profondeur des messages qui sont distillés», a-t-il estimé, avouant être très satisfait de la visite.

« Nous avons des frontières artificielles »

Le ministre a noté par ailleurs que la participation du Mali et du Niger au SITHO est la preuve que la confédération de l'AES va au-delà de la diplomatie pour toucher d'autres aspects tels que la culture.

« Cela montre que dans les trois pays du Sahel, nous avons des frontières artificielles », a-t-il déclaré. Le ministre Ouédraogo a annoncé une future harmonisation des politiques publiques et la mise en place d'actions communes en vue de rapprocher davantage les trois peuples sur le plan de la culture.

Du côté malien, la dynamique est la même. Aux dires du directeur général de l'Agence de promotion touristique du Mali Sidy Keita, la participation de son pays au SITHO entre en droite ligne de la vision promue à travers la mise en place de l'AES. Pour lui, cette rencontre constitue une véritable opportunité pour le peuple burkinabè de découvrir davantage les potentialités culturelles et touristiques du Mali. Il a donc remercié les autorités burkinabè pour le choix porté sur son pays en tant que pays invité d'honneur aux côtés du Niger.

Au regard de la crise sécuritaire que traverse les trois pays, il est important de son avis de mettre l'accent sur le marché régional. C'est en cela qu'il a salué la tenue du SITHO qui permet de renforcer la coopération culturelle entre les trois Etats de l'AES.

« Notre espace est dans une phase de récupération et cela nécessite que nous puissions prioriser les marchés de proximité », a-t-il estimé.

A cet effet, il a confié qu'une quinzaine d'opérateurs et de professionnels du tourisme du Mali participent à cet évènement dans l'espoir de nouer des contacts avec leurs homologues du Burkina et du Niger dans la perspective de la redynamisation des circuits touristiques inter-Etats. Il a par ailleurs salué les efforts qui sont fournis par les autorités des trois pays afin de renforcer la fraternité entre les trois peuples.