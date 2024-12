Burkina Faso: SITHO 2024 - Une journée en l'honneur du Niger

Dans le cadre de la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), la journée du samedi 30 novembre 2024 a été consacrée au Niger, l'un des pays invités spéciaux.

Le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui a abrité la 14e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) a vibré, dans la journée du samedi 30 novembre 2024, au rythme de la culture nigérienne. Pays invité spécial en plus du Mali, cette journée lui a été consacrée en vue d'exposer ses potentialités culturelles et touristiques.

A l'occasion, des pas de danses aux sonorités nigériennes couplées aux mets traditionnels du terroir ont été "servis" aux visiteurs du jour. Au nombre d'eux, le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo qui a effectué le déplacement en vue de magnifier les potentialités culturelles de ce pays frère de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Et, "c'est le Niger en miniature" qu'il lui a été donné de découvrir lors de son passage.

« J'ai passé des moments d'émotions et surtout de découvertes de la richesse du patrimoine culturel du Niger, immense par sa taille, sa population, mais, aussi ses expressions culturelles. Je repars avec de très beaux souvenirs et encore plus convaincu de la richesse de ce beau pays », a déclaré le ministre à l'issue de sa visite.

Pour lui, l'expérience qu'il a vécue entre en droite ligne avec l'esprit du SITHO qui se veut un espace de rencontre, de découverte et surtout d'exaltation de la richesse du patrimoine culturel des différents pays invités.

Un reflet de l'unité des trois pays

« Dans le cadre de la Confédération AES, l'esprit n'est plus à penser Niger, Mali ou Burkina, mais comme je le dis chaque fois, nous avons un seul espace et une même vision imprimée au plus haut sommet des trois états. Et le SITHO offre un cadre de réaffirmation et de consolidation de cette nouvelle dynamique », a déclaré le ministre d'Etat. Il a, par ailleurs, félicité le Niger représenté à cet évènement à travers une forte délégation. Des félicitations prises à coeur par le secrétaire général du ministère en charge de la culture du Niger, Anafi Souleymane, qui a conduit la délégation de son pays.

Selon ses explications, le stand du Niger a été décoré uniquement avec des objets traditionnels de leur terroir. Et ce, en vue de rester en phase avec le thème de cette édition du SITHO qui est « Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle ». Pour M. Souleymane, le SITHO, bien plus qu'un évènement culturel, a permis de refléter l'unité des pays de l'AES. « Parmi les pas de danse proposés par notre communauté aujourd'hui, il y avait des pas de danse peulh, touareg et Gourma.

C'est la preuve que nos cultures ont été forgées par des empires communs et c'est la colonisation qui est venue nous séparer pour nous faire oublier que nous sommes un même peuple », a-t-il déclaré. Il a également rendu hommage à la communauté nigérienne vivant au Burkina pour sa participation massive au SITHO. Deux troupes traditionnelles issues de cette communauté à savoir la troupe Dan Juma et le Groupe Mamoar Kassé ont tenu en haleine les visiteurs du jour à travers chants et danses.