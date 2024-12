Angola: Joe Biden effectue une visite officielle au pays

Le président sortant des Etats-Unis, Joe Biden, effectue du 2 au 4 décembre, une visite officielle en Angola, selon une annonce faite par le département Afrique du ministère américain des Affaires étrangères.

« Nous sommes enthousiastes à propos de ce voyage, et surtout, le président Biden l'est également », a déclaré le Dr Frances Brown, conseillère spéciale du président américain et haute responsable des affaires africaines au sein du Conseil national de sécurité.

Selon ses conseillers, le président américain pourrait profiter de cette occasion pour réaffirmer les principes de la collaboration des Etats-Unis avec l'Afrique, notamment en matière de sécurité régionale, de transition énergétique, de renforcement de la démocratie et de partenariats économiques.

Sur le plan économique, l'Angola revêt une importance stratégique pour les Etats-Unis, en raison de sa proximité avec la Zambie et la République démocratique du Congo (RDC), deux pays riches en gisements de cuivre essentiels à la transition mondiale vers une économie plus verte. Un accord existe d'ailleurs entre les Etats-Unis et ces deux pays en la matière. L'intérêt américain se manifeste également par l'engagement dans la construction du chemin de fer sur le corridor reliant la ceinture de cuivre entre la Zambie et la RDC au port de Lobito, en Angola.

Ce projet, qui a déjà mobilisé 3 milliards de dollars grâce à des institutions africaines de financement du développement, ainsi que des partenaires européens et américains, est considéré comme une réussite de l'initiative dénommée Partenariat mondial pour les infrastructures et les investissements. Selon l'administration américaine, ce projet, au-delà de l'exportation des minerais, offre une opportunité pour le développement des chaînes de valeur, précisément agricoles, tout en constituant une ouverture entre le centre de l'Afrique et les marchés occidentaux, dont les Etats-Unis et l'Europe.

Le projet Lobito a reçu une approbation bipartisane, et l'arrivée de Donald Trump ne devrait pas remettre en cause les engagements des institutions financières de développement américaines. Ainsi, bien que l'Angola soit un partenaire économique modeste pour les Etats-Unis, il présente deux atouts majeurs : c'est la première économie africaine en termes d'excédent commercial, avec 25,7 milliards de dollars réalisés en 2023, surpassant l'Algérie qui a enregistré 17,2 milliards de dollars d'excédent sur la même période.

De plus, l'Angola joue actuellement un rôle diplomatique essentiel pour le retour au calme entre la RDC et le Rwanda, deux autres partenaires importants pour les Etats-Unis en Afrique.

Initialement prévue à la mi-octobre, la visite de Joe Biden en Angola avait été annulée en raison de l'ouragan Milton qui a sévèrement touché l'Etat de Floride. C'est la première visite officielle d'un président américain en fonction en Afrique depuis celle de Barack Obama en 2015, lorsqu'il s'était rendu en Ethiopie et au Kenya. Les officiels américains indiquent que cette visite s'inscrit dans la continuité du sommet des dirigeants Etats-Unis/Afrique de décembre 2022 et de la visite du président angolais, João Lourenço, aux Etats-Unis en novembre 2023.