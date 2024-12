Afrique de l'Ouest: Fin à Ouagadougou d'une session de formation régionale sur le genre

La session de formation régionale sur le genre s'est terminée, à Ouagadagou, au Burkina Faso, sur une note de satisfaction de la coordonnatrice Gnoumou Thiombiano, soulignant que les participants ont été outillés pour pouvoir apporter les changements en termes d'inégalité et d'iniquité entre les hommes et les femmes.

"Nous sortons de cette formation satisfaits, car il s'agissait de bien faire comprendre le genre et ainsi permettre aux participants de travailler à justement réduire les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie. Ils ont été outillés pour pouvoir apporter les changements en termes d'inégalité et d'iniquité entre les hommes et les femmes", a-t-elle dit, vendredi, en marge de la cérémonie de clôture.

Cette formation, qui s'est déroulée sur deux semaines à l'Institut supérieur des sciences de la populations (ISSP) de l'université Joseph Ki-Zerbo, visait à offrir aux participants une meilleure connaissance du genre, des normes sociales liées à cette problématique.

Elle a accueilli des participants provenant du Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC), du Burkina Faso et une forte délégation de représentants de diverses structures du Sénégal.

Quatre thématiques ont été développées lors de la formation : genre et développement, genre et santé de la reproduction, genre et violence à l'égard des femmes, genre et éducation, en plus des travaux de groupes et des expériences partagées sur la problématique.

Selon la coordinatrice de la session de formation régionale, "le Burkina Faso est en avance s'agissant de textes juridiques en la matière, mais il a été constaté un manque d'expertise et de connaissances sur le concept genre. Il y avait des compréhensions très erronées qui expliquent des réticences sur la mise en oeuvre de ces textes".

Ce constat a motivé l'organisation de formation, a-t-elle souligné, ajoutant qu'il faut des ressources conséquentes et un renforcement suffisant des acteurs et actrices de terrain pour atteindre les objectifs fixés.