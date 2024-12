Gabon: Neuvième session ordinaire du Comité de pilotage (COPIL) PIAEPAL

La neuvième session ordinaire du comité de pilotage (Copil) du PIAEPAL a eu lieu ce vendredi 29 novembre 2024 dans la commune d'Akanda. L'objectif de ladite session ordinaire était basé sur les états financiers et les états d'avancement des travaux et les délais respectés par les entreprises.

Les questions de l'eau pour tous constituent une réalité pour les autorités gabonaises qui ne cessent de chercher les solutions à cette situation. Cette source de vie est une préoccupation pour les dirigeants de ce pays. Ce qui justifie la tenue de la neuvième session ordinaire du comité de pilotage (Copil) du PIAEPAL. Cette session avait pour objectif, faire les états financiers et les états d'avancement des travaux et les délais respectés par les entreprises.

Présidée par le Secrétaire Général du ministère de l'Énergie et Des Ressource hydraulique, Leandre Emmanuel Bouloubou, cette session était l'occasion pour mener une réflexion commune dans l'ensemble. Elle était également pour lui, de présenter la vision du chef de ce département ministériel, Jeannot Kalima qui ne n'aménage aucun effort de mettre en musique, la politique du Président de la République, dans le secteur de l'eau et de l'énergie.

L'objectif de cette 9e session ordinaire était plus précisément basé sur les états financiers et également faire les états d'avancement des travaux et les délais respecter par les entreprises. Il faut retenir également que le coordonnateur du projet, Gervais Nguema Mba a rassuré l'assemblée des avancements des travaux qui partent déjà à leur fin qui sont à 94% d'exécution et il a également ajouté que les travaux seront livrés dans les brefs délais. Et là ils sont en fase d'essai dans toute la ville avant la livraison du chantier.

Le premier Sous-programme Intégré pour l'Alimentation en Eau potable et d'assainissement de Libreville (PIAEPAL), faut)il le souligner, découle du programme de développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement (AEPA) élaboré par le Gouvernement gabonais. Les réalisations envisagées dans le cadre de ce vaste programme émanent de l'ambition de garantir, à l'horizon 2025, un accès universel durable à l'eau potable et à l'assainissement dans un cadre de vie sain et amélioré, sur l'ensemble du territoire national.

L'on retient que ce programme a pour principaux objectifs, de contribuer à l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations du Grand Libreville (Communes de : Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum). Aussi, visite t-il à contribuer à assurer une meilleure qualité de la desserte en eau potable du Grand Libreville à travers l'amélioration du taux de rendement du réseau de distribution et le renforcement de la capacité des différents réseaux.