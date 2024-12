Ethiopie: Le pays a enregistré des progrès louables pour mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique - Parties prenantes

Addis Abeba — L'Éthiopie a fait des progrès louables pour atteindre l'objectif de mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, malgré les défis qui subsistent, ont souligné les parties prenantes.

La Journée mondiale du SIDA a été célébrée aujourd'hui au musée mémorial de la victoire d'Adwa pour la 36e fois à Addis Abeba sous le thème « Prendre le bon chemin » en présence de responsables gouvernementaux, de représentants communautaires et de parties prenantes concernées.

Prenant la parole à l'occasion, le ministre d'état de la Santé, Dereje Duguma, a souligné les défis permanents posés par le VIH en Éthiopie, révélant que plus de 600 000 personnes vivent actuellement avec le VIH.

Le ministre d'État a souligné que l'Éthiopie met activement en oeuvre des stratégies pour contrôler et prévenir la transmission du VIH, notant une légère réduction de la prévalence du VIH de 0,9 % il y a deux ans à 0,87 % actuellement.

Le ministre d'État a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les parties prenantes et les partenaires internationaux pour aider l'Éthiopie à atteindre l'objectif 95-95-95 d'ici 2030 en mettant l'accent sur le diagnostic, le traitement et la prévention efficaces du virus.

Le directeur de pays de l'ONUSIDA en Éthiopie, Krittayawan Boonto, a noté que malgré les défis, l'Éthiopie est sur la bonne voie : elle mène la riposte au VIH et fait preuve d'un engagement fort avec de bons progrès vers les objectifs mondiaux 99-95-95.

« En 2023, les résultats du programme national sont que 90 % des 600 000 personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut ; 94 % d'entre elles connaissent leur statut et reçoivent un traitement antirétroviral salvateur. C'est un progrès très impressionnant... », a dévoilé le directeur de pays.

Elle a souligné que les jeunes, en particulier les jeunes femmes et les filles, nécessitent une attention particulière et des interventions urgentes car ils sont exposés au VIH pour un certain nombre de raisons.

Elle a réaffirmé l'engagement de son organisation à continuer de travailler avec le peuple et le gouvernement éthiopiens pour mettre fin au VIH/SIDA en tant que menace pour la santé publique et pour assurer une réponse durable et résiliente au VIH.

« L'ONUSIDA, en collaboration avec les entités des Nations Unies en Éthiopie et tous les partenaires au développement, sont prêts à continuer de travailler avec le peuple et le gouvernement éthiopiens pour mettre fin au SIDA en tant que menace pour la santé publique et pour assurer une réponse durable et résiliente au VIH pour les personnes vivant avec le VIH et les communautés affectées. »

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a pour sa part félicité l'Éthiopie pour les énormes progrès réalisés dans la lutte contre le VIH.

Malgré les défis, l'Éthiopie maintient une couverture élevée de thérapie antirétrovirale vitale parmi les personnes vivant avec le VIH ainsi qu'une protection virale qui a permis de réduire considérablement le nombre de nouvelles infections au VIH, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur a félicité le ministère de la Santé pour son engagement à contrôler la propagation de l'épidémie de VIH.