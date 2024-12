Ethiopie: Un nouveau rapport a préconisé des réformes du FMI pour donner plus de pouvoir aux pays à revenu faible et intermédiaire

Addis Abeba — La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a lancé un nouveau rapport qui exhorte le Fonds monétaire international (FMI) à prendre des mesures pour donner plus de pouvoir aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Le FMI et l'avenir de l'architecture financière mondiale, lors du segment ministériel de la 5e session extraordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, qui s'est tenue à Abuja, au Nigéria.

La secrétaire exécutive adjointe et économiste en chef de la CEA, Hanan Morsy, a déclaré que le rapport avait été préparé en consultation avec les ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Il propose un nouveau programme de travail pour le Fonds monétaire international (FMI) « pour mieux répondre aux défis auxquels sont confrontés les pays africains à revenu faible et intermédiaire ».

Le rapport s'appuie sur les travaux du Groupe de travail de haut niveau de l'Afrique sur l'architecture financière mondiale, coordonné par la CEA. Le paysage économique actuel exige un FMI réimaginé qui serve véritablement tous ses pays membres, a-t-elle noté.

Ce rapport préconise des changements pour autonomiser les nations vulnérables, favorisant un système financier mondial plus inclusif, a déclaré Morsy. « Bien que des progrès substantiels aient été réalisés, le rapport reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. Les efforts de collaboration entre les pays africains et les parties prenantes seront essentiels pour parvenir à une architecture financière équitable et efficace qui réponde aux défis actuels et aux évolutions futures », a-t-elle ajouté.