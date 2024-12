Omdurman — Le président du Conseil Souverain de Transition (CST), commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a affirmé que les forces armées se battent pour la patrie sans aucune tutelle, niant tout combat à motivation politique ou toute affiliation non nationale : « Quiconque croit qu'il existe un parti qui se bat pour son bien, qu'il vienne et prenne celui qui se bat en son nom », a-t-il déclaré.

Son Excellence a annoncé, lors de sa visite samedi à un certain nombre d'unités à Omdurman, accompagné du membre du CST, commandant en chef adjoint, le général Yassir Al-Atta, et des commandants des forces armées à Omdurman, que les forces armées sont déterminées à offrir au peuple soudanais une patrie débarrassée de la milice terroriste - Forces de Soutien Rapide (FSR) et de ses partisans.

Le commandant en chef a déclaré : « Les forces armées et toutes les autres forces régulières, les forces conjointes, les forces mobilisées et la résistance populaire travaillent ensemble comme une seule main pour éliminer la rébellion. »

Le président du CST et commandant en chef des forces armées a appelé ceux qui doutent de l'unité des rangs nationaux à se joindre aux efforts déployés pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la paix et à vaincre la milice terroriste au lieu de répandre des rumeurs, soulignant l'inévitabilité de la victoire, affirmant : « Allah est avec nous et nous nous rencontrerons toujours sur les lignes de front. »

Lors de sa tournée à Omdurman, le président du CST a reçu un accueil spontané de la part des foules qui ont intercepté son convoi à plus d'un endroit, au milieu d'un grand accueil populaire, car ils ont confirmé leur soutien et leur appui aux forces armées, alors qu'elles mènent la bataille de la dignité et de la fierté pour vaincre la milice terroriste rebelle.