Cameroun: Pour la création d'un forum WhatsApp dédié aux responsables des espaces culturels au pays

En pleine patrouille culturelle le 29 novembre dernier, dans l'attente de rejoindre le centre culturel Ubuntu, bloquée dans les embouteillages au lieu dit "Fin cimetière Ngousso", cette idée nous traverse l'esprit : «La création d'un forum dédié essentiellement aux responsables des espaces Culturels au Cameroun».

En effet, on dénombre environ pas moins de 46 espaces culturels dans la cité capitale Yaoundé, selon Chembifong Muna, un acteur culturel bien introduit dans ce milieu-là.

Le constat est fait une fois de plus (et davantage renforcé) lors la célébration de la Journée Internationale du Jazz organisée sur plusieurs sites dans la ville de Yaoundé le 29 novembre dernier.

En effet, l'absence remarquée de certains acteurs culturels de marque cela, soit par simple ignorance, ou plus grave, par déficit de communication malgré l'existence d'une multitude de forums actifs et dédiés notamment à cette musique, laisse perplexe sur la vision qui celle le promoteur dudit événement.

Selon Joseph Owona Ntsama, critique et chroniqueur musical, il faudrait une véritable synergie entre les responsables des espaces culturels (Cipca, Ubuntu, Village Noah, Metamorphosis, Musée Ethnographique des Civilisations Bantu, Case des Arts, A(fro) Topos, Akanga Art, etc.) au niveau de l'harmonisation d'un agenda unique d'une programmation artistique et culturelle harmonisée, tout au moins pour ce qui concerne leurs rentrées culturelles respectives.

Un forum Whatsapp dédié à cet effet et composé uniquement des responsables desdits espaces culturels serait déjà une excellente stratégique de communication.

Et un bon départ.

L'espoir reste donc possible, mais alors la mentalité et l'arrogance de certains responsables restent un gros problème ! Ces derniers vous diront qu'ils ont déjà leurs lignes éditoriales, une vision artistique, des enjeux en rapport avec leurs bailleurs de fonds et des engagements pris par rapport à certains artistes locaux ou ceux qui évoluent à l'international.

De notre vision et connaissance de la scène culturelle camerounaise, il faut d'abord un pour faire un tout...

Un appel est ainsi et par conséquent lancé à nos responsables des espaces et autres centres culturels

Le plus alarmant et surprenant, l'institut français de Yaoundé [IFC] pendant le Festival International de Jazz malgré la qualité des artistes et des instrumentistes, la salle était curieusement vide ...

Cependant, et à quelques encablures de là, au lieu dit quartier Fouda, chez celui qu'on ne présente plus comme la crème des crèmes, Ruben Binam, la salle était plutôt bondée de monde.. et le Jazz et autres sonorités exotiques "coulaient" à flot !

Pour palier cela , nous proposons la mise impératif sur pied d'un forum unique des responsables des espaces et des centres culturels au Cameroun ça vous dit !!

La brèche est tendue à qui veut la saisir.