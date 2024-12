Ile Maurice: Les soins de Fateemah et l'enquête se poursuivent

Une semaine s'est écoulée depuis le tragique accident survenu au centre commercial Grand-Baie La Croisette, où Fateemah Dogansoy, née Dilmahomed, a perdu sa jambe droite après que son pied droit a été broyé par un escalateur. Le drame de ce samedi 23 novembre a profondément ému le public et continue de soulever de nombreuses interrogations. Le lundi 25 novembre, la jeune femme de 21 ans a été transférée en Inde pour des soins spécialisés dans l'espoir de sauver sa jambe gauche. Une intervention chirurgicale complexe, d'une durée de plus de quatre heures, a été réalisée le lendemain à l'hôpital de Chennai. Vendredi, Fateemah Dogansoy a subi une nouvelle opération cruciale visant à sauver cette jambe.

Par l'intermédiaire de ses avocats, sa mère Yasmine a exprimé sa profonde gratitude envers toute la population pour leur soutien, ainsi qu'au Premier ministre, Navin Ramgoolam, à son épouse Veena, au ministre de la Santé, Anil Bachoo, au député Ehsan Juman et au ministre Shakeel Mohamed, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont déplacées pour lui apporter leur réconfort en ces moments difficiles. Elle a également souligné qu'en Inde, elle reçoit un soutien considérable, notamment du consulat, qui lui rend régulièrement visite. Elle a enfin demandé que les prières pour sa fille continuent.

Des experts étrangers attendus ce week-end

En ce qu'il s'agit de l'enquête, jusqu'à présent, plusieurs personnes ont été interrogées sur ce tragique accident. Parmi elles, la responsable des installations de Grand-Baie La Croisette, qui a indiqué aux enquêteurs qu'elle n'était pas de service au moment de l'accident, mais qu'elle avait été informée par un collègue. Elle a précisé qu'un responsable de service est présent chaque jour sur le site pour veiller au bon fonctionnement des équipements et intervenir si nécessaire. L'escalier mécanique défectueux fera l'objet d'un examen par des experts étrangers attendus ce week-end, en collaboration avec des fonctionnaires du ministère des Infrastructures publiques et de la police. En attendant, l'escalateur reste sous surveillance policière dans le cadre de l'enquête en cours.

Par sa part, à la suite de l'incident, la direction de La Croisette a indiqué le 24 novembre, par le biais d'un communiqué, que depuis la création du mall, «la marque OTIS - réputée mondialement pour sa sécurité et sa fiabilité pour les infrastructures tel que les travelators et les escalateurs» a été choisi. Et que «leur prestataire de service pour l'installation et la maintenance est Manser-Saxon.» Elle précise que deux entités vérifient leurs installations à La Croisette - leur prestataire de service Manser Saxon et un Registered Machinery Inspector, indépendant et accrédité auprès du gouvernement. «La dernière vérification de Manser-Saxon sur le travelator concerné a été faite les 19 et 20 novembre 2024. Ces dernières vérifications n'ont révélé aucun danger ou risque. Il est important de noter que le travelator concerné a été vérifié également par le Registered Machinery inspector et qu'un certificat valide jusqu'en janvier 2025 a été délivré.»