Madagascar: Trafic d'espèces protégées en Thaïlande - 16 lémuriens rapatriés au pays hier

Les efforts menés par le gouvernement pour le rapatriement des espèces protégées exportées illicitement ont porté leurs fruits. 16 lémuriens (Lemur Catta) sont arrivés hier, au pays.

Ce premier envoi sur les trois prévus a été réceptionné, hier après-midi à bord d'un vol de la compagnie sud-africaine Airlink.

Collaboration étroite

Une opération considérée comme une grande réussite pour l'Etat malgache qui n'a pas ménagé les efforts pour faire revenir ces espèces endémiques, classées en danger critique d'extinction dans la catégorie de l'Union internationale pour la conservation de la nature et figurant dans l'annexe I du CITES. L'objectif ultime étant de réintroduire ces espèces dans leurs habitats naturels. On rappelle que le 1er mai 2024, 1 117 tortues et 48 lémuriens de Madagascar ont été saisis par les autorités thaïlandaises, mais certains animaux sont morts, malgré une prise en main satisfaisante, en raison de leur adaptation difficile à l'environnement en Thaïlande. Cette opération est aussi le résultat d'une collaboration étroite entre l'État malgache et ses partenaires techniques et financiers. Mais aussi des autorités thaïlandaises et de différentes organisations internationales qui ont fait preuve d'une forte implication dans les différentes étapes du rapatriement.

Engagement

Considérée comme étant la plus grande saisie d'espèces sauvages en dehors de Madagascar, les investigations et la poursuite des auteurs et complices de ce cas de trafic de ces espèces sauvages ont été menées avec une collaboration sans précédent issue d'une coopération opérationnelle et judiciaire entre Madagascar et la Thaïlande. Et ce, avec les autres pays de transit et de destination tels que les Comores, la Malaisie, l'Indonésie, le Taiwan. Il est à noter que le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a fait le déplacement à Bangkok le 27 novembre dernier pour assister à la cérémonie officielle de remise de ces espèces protégées.

Une occasion pour le membre du gouvernement de réitérer la volonté de l'État malgache d'engager une lutte sans merci contre ce genre de trafic. « Avec l'appui des différents pays et des différentes organisations internationales composant la task force internationale créée en vue de lutter contre les trafics d'espèces sauvages, Madagascar s'engage à mobiliser tous les efforts nécessaires afin de démanteler les réseaux de trafiquants internationaux, et ce, par le renforcement du réseau du bien pour éliminer le réseau du mal », a-t-il déclaré.

Notons que le reste des espèces protégées arriveront aux prochains envois prévus les 3 et 6 décembre prochains. Ces animaux seront pris en charge par des vétérinaires et des techniciens spécialisés durant leur période de quarantaine et seront placés dans des lieux où ils recevront des soins appropriés et seront en sécurité.