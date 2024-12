Madagascar: Prix « African Persons Leadership 2024 » - Andry Rajoelina, parmi les trois nominés dans la catégorie Leader politique

Pour le moment, le locataire d'Iavoloha occupe la pôle position en raflant 98,51% du vote du public.

Le président de la République Andry Rajoelina figure parmi les trois personnalités nominées dans la catégorie Leader politique africain de l'année, dans le cadre du prix « Leadership Magazine Persons of the Year » (POTY) 2024. Le numéro Un malgache est en concurrence avec le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan et le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Pour le moment, le locataire d'Iavoloha, ayant obtenu 98,51% des voix du public, occupe la pole position, et est bien parti pour recevoir le prix du leader politique africain de l'année. Les deux autres concurrents obtiennent chacun 0,75%.

Ce concours organisé par l'« African Leadership Magazine » (ALM) basé à Londres, a vu la candidature de nombreux participants venant du continent africain, mais aussi de la diaspora. 13 catégories de prix vont être décernées, à savoir les Prix Africain de l'année, Femme leader africaine de l'année, Leader politique africain de l'année, Éducateur africain de l'année, Leader de l'année en matière de paix et de sécurité en Afrique, Industriel africain de l'année, Philanthrope africain de l'année, Jeune leader africain de l'année, Leader du secteur public africain de l'année, Champion africain de la santé publique de l'année, Leader africain de l'année en matière de développement agricole, ministre du gouvernement africain de l'année, et la catégorie Législateur africain de l'année. Le président Andry Rajoelina est le seul malgache figurant dans la liste des nominés, toutes catégories confondues. Les gagnants vont être désignés à la suite du vote réservé au grand public qui a déjà été lancé et qui sera clôturé le jeudi 12 décembre à minuit. La participation se fait sur le site web de l'ALM (www.africanleadershipmagazine.co.uk).

Événement annuel phare

À l'issue du vote, les lauréats seront annoncés et recevront leur trophée lors de la 14ème cérémonie de remise des prix Personnalités de l'année 2024 du Magazine African Leadership qui aura lieu les 27, 28 février 2025 à Casablanca au Maroc. Ce grand rendez-vous regroupant des grands décideurs politiques et dirigeants du secteur privé, des leaders de la Société civile, et des leaders d'opinions, est un événement annuel phare qui se déroule depuis 12 ans. Selon les explications publiées sur le site du Magazine, le prix « ALM Persons of the Year » (POTY) est le premier Prix Africain basé sur le vote, réservé chaque année aux Africains de premier plan qui contribuent à promouvoir le progrès du continent et à modifier positivement l'image négative perçue de l'Afrique.

Ce seraient les dirigeants africains les plus inspirants dans diverses sphères de la vie au cours de l'année qui sont sélectionnés pour recevoir le trophée. D'après les explications, « les nominés au POTY 2024 incarnent les dirigeants les plus exceptionnels d'Afrique, qui prônent un changement transformateur dans les domaines de la politique, des affaires, de l'éducation, de la philanthropie, de la santé publique et d'autres secteurs essentiels... Grâce à un leadership audacieux et à des initiatives révolutionnaires, ils ont transformé les défis de l'Afrique en opportunités, favorisant le développement durable, la création de richesses et la prospérité, et consolidant la place du continent en tant que leader mondial de l'innovation et du progrès ».

En ce qui concerne le président Andry Rajoelina, il a certainement été sélectionné de par son leadership dans la réalisation des différents projets innovants à Madagascar, en l'occurrence l'autoroute Tana - Tamatave dont les travaux sont en cours, et la ligne de téléphérique qui sera opérationnelle sous peu. Il convient de rappeler qu'en 2023, le chef de l'Etat a déjà été lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur - Trophée Babacar Ndiaye.