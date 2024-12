Afrique: Basket/Africa Cup 3X3 - Les Ankoay, hommes et dames, sur le toit de l'Afrique

Les Ankoay hommes et dames ont été sacrés champions d'Afrique 3x3, hier, au Palais des Sports de Mahamasina. Madagascar remporte les deux tickets continentaux pour la Coupe du monde.

Domination. Tout est bien qui finit bien. Les deux sélections malgaches ont accompli leurs missions à domicile à la Coupe d'Afrique des Nations de basket 3X3. Les Ankoay hommes et dames ont remporté le titre à domicile devant une foule en liesse acquise à leur cause.

Maîtrise

Ils renouent avec le titre. Deux ans après leur dernier sacre en Egypte, les Ankoay sont à nouveau montés sur la plus haute marche du podium de la joute continentale. Opposée à la sélection rwandaise en finale, la bande à Livio a largement dominé la rencontre. Ils se sont imposés par 22 à 3. Grâce à des tirs à longue distance successifs de Livio (11 points) et d'Elly (9 points), les Malgaches s'envolent vite au score. A quatre minutes du jeu, les Ankoay mènent par 11 à 0. Plus techniques que leurs adversaires, Anthony, Arnol et consorts paradent sur le terrain devant les Rwandais, qui étaient incapables de riposter. Il a fallu attendre la 5e minute de jeu pour que les Rwandais ouvrent le score. Malgré leur avance au score, les Malgaches ne relâchent pas la pression 15-1, 18-1, 19-2. Elly Randriamampionona conclut le festival de points sur un beau tir à deux points.

Mano a mano

Au terme d'une finale âprement disputée, la troupe à Muriel s'est offerte de leur premier titre continental. Le quatuor Sidy, Chine, Muriel et Christiane a battu les Égyptiennes par 20 à 15. Ayant démarré la finale sous les chapeaux des roues en menant au score par 8 à 2, les protégées de Mathieu-Prisca ont été vite rattrapées par leur adversaire par 9 à 9 après cinq minutes de jeu. Depuis, les deux équipes étaient au mano à mano au score 11-11 puis 13-13. Grâce à la Chine, auteur de 8 points lors de cette finale, Madagascar prend un peu d'avance par 16 à 13 avant que l'Egypte ne réduise l'écart à 16 à 15. Si les Egyptiennes n'arrivent plus à trouver le chemin du filet, les Malgaches ont inscrit cinq points et valident leur ticket pour la Coupe du monde 3x3.