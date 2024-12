Maroc: Les opportunités d'investissement dans les provinces du sud du Royaume présentées en Italie

Trente (Italie) — Les opportunités d'investissement dans les provinces du Sud du Royaume ont été mises en avant, samedi à Trente (nord-est de l'Italie), par une forte délégation marocaine représentant les provinces sahariennes, composée notamment de parlementaires, d'élus locaux et de responsables départementaux.

Lors d'une rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs responsables et hommes d'affaires italiens et marquée par l'organisation d'activités animées par des associations et des compétences de la communauté marocaine représentant différentes villes d'Italie, un accent particulier a été mis sur l'essor et la dynamique tous azimuts que connait le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que sur les conditions favorables pour les investissements et les affaires qu'offrent particulièrement les provinces du sud du Royaume.

Organisée par le consulat général du Maroc à Vérone en célébration du 49e anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 69e anniversaire de la Fête l'Indépendance, sous le signe: "Le Maroc, destination phare pour le tourisme et les investissements étrangers : Focus sur les provinces du Sud", cette rencontre a permis à la délégation marocaine de présenter le potentiel notamment économique, touristique et culturel dont disposent les provinces du sud pour encourager les investisseurs italiens et les Marocains d'Italie à saisir les opportunités d'affaires combien prometteuses dans cette partie du Royaume.

Les participants ont donné un aperçu exhaustif du développement économique durable que connaît le Maroc, mettant l'accent sur le potentiel offert par les régions du sud, notamment dans des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, les infrastructures ou encore les énergies renouvelables.

Ils n'ont pas manqué de souligner les facilités accordées aux investisseurs ainsi que les réformes juridiques qui font du Maroc une destination attractive pour les investissements étrangers.

Intervenant à cette occasion, la Consule Générale du Maroc à Vérone, Mme Ouafa Zahi, a salué la qualité des relations distinguées unissant le Maroc et l'Italie, qui vont célébrer l'année prochaine deux siècles de relations diplomatiques.

Le partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays, a-t-elle ajouté, est basé sur un dialogue politique renforcé, une coopération économique et culturelle consolidée, une coordination renforcée en matière de sécurité, et un mécanisme consultatif établi portant sur l'immigration et les affaires consulaires.

Mme Zahi a de même relevé que cette rencontre constitue une opportunité pour explorer les domaines de coopération économique entre les deux pays, avec un accent particulier sur les régions du sud du Royaume qui ont connu une croissance continue à tous les niveaux, en en faisant une destination de choix pour les capitaux étrangers et les visites touristiques du monde entier, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La diplomate a, par la même, fait savoir qu'une série de rencontres similaires seront organisées prochainement dans l'objectif de renforcer davantage la coopération bilatérale et aboutir à des accords entre les opérateurs économiques notamment des régions de Trente et des provinces du sud du Maroc.