Maroc: M. Toufiq souligne le rôle essentiel des oulémas dans la réforme des domaines liés à l'être humain

Rabat — Les oulémas jouent un rôle essentiel dans la promotion des domaines fondamentaux liés à la réforme de l'être humain, a indiqué, dimanche, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Intervenant à l'ouverture d'un colloque organisé par le Conseil supérieur des Oulémas sur le thème "Les oulémas et le message de réforme dans le Maroc moderne", M. Toufiq a souligné le rôle des oulémas dans la consécration des constantes de la Nation, la consolidation de la sécurité spirituelle et la promotion du comportement moral, à même de permettre à la société de se prémunir contre les fléaux de la criminalité et du terrorisme.

Dans son intervention lors d'une conférence sur l'appel des oulémas à la réforme, le ministre a relevé que l'essence de la réforme préconisée par les oulémas consiste à rappeler aux gens la promesse de Dieu d'une vie décente, conditionnée par la foi et les bonnes oeuvres, tout en s'inspirant de la méthode du Prophète en matière de guidance, notant que cette méthode repose sur "la compassion, le conseil et la miséricorde".

Dans la foulée, M. Toufiq s'est penché sur les défis auxquels sont confrontés les oulémas dans le domaine de la réforme, notamment la prééminence du matériel dans la vie contemporaine et "la question de la gestion de la liberté et de sa relation avec le principe "nulle contrainte en religion", alors que la pratique de cette liberté risque d'être altérée si l'égoïsme prend le devant sur les plans individuel et collectif.

Parmi ces défis, le ministre a évoqué "la dispersion de la Oumma islamique quant à la compréhension de la religion et de la pratique politique, ainsi que la confusion entre les slogans des droits et les formes d'injustice qui gangrènent ce monde", relevant que la réforme passe inéluctablement par la maîtrise de la jurisprudence (fiqh) dans son volet lié à la prise en compte des circonstances, laquelle "est devenue plus complexe en raison de la nature des défis récurrents".

De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, Said Chabar, a souligné que l'organisation de cette rencontre scientifique vient souligner le rôle réformateur des oulémas et le message qu'ils doivent transmettre, en s'inspirant de leurs prédécesseurs qui ont contribué à construire le Maroc moderne.

Il a ajouté, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de la volonté de réforme dans le cadre des constantes religieuses du Maroc, en tant que "choix ayant contribué tout au long de l'Histoire à préserver la sécurité du Royaume, sa stabilité et sa quiétude, à leur tête l'institution de la Commanderie des Croyants.

De même, M. Chabar a mis en avant le rôle central des oulémas dans la réforme des différents domaines de la vie liés notamment aux services de santé, à la famille, à la société, à l'environnement et à la sécurité, leur implication dans l'édification des institutions de l'État et leur contribution au développement, à la stabilité et à la prospérité du Maroc moderne.

Les autres interventions ont porté, entre autres, sur la réforme dans le Maroc moderne, les oulémas et leurs contributions nationales, la Commanderie des Croyants et les constantes religieuses, les spécificités de la réforme marocaine, les obstacles à la prédication (tabligh) et le plan de promotion de cette dernière.