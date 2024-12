Maroc: Les aspects de développement dans les provinces du Sud du Royaume au centre d'une rencontre à Es-Semara

Es-Semara — Les aspects de développement dans les provinces du Sud du Royaume ont été au centre d'une rencontre organisée récemment à la Faculté pluridisciplinaire à Es-Semara.

Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, les élus et des chercheurs universitaires, le rapport annuel de l'Observatoire Sahara pour le développement et les partenariats a été présenté, mettant en exergue les indicateurs et les perspectives de développement dans les provinces du Sud du Maroc.

A cette occasion, la présidente de l'Observatoire, Aziza Ismaili a passé en revue les principaux axes de ce rapport, composé de huit chapitres abordant une série de thématique portant notamment sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, la dimension atlantique du Royaume et le service public et la qualité des services sociaux dans ces provinces, ainsi que les établissements d'enseignement et de formation professionnelle, outre le développement des infrastructures routières et portuaires.

Ce rapport relate également d'autres sujets ayant trait au développement durable dans les provinces du Sud, et au tourisme saharien, ainsi que la position stratégique des provinces du Sud, en tant qu'axe d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine, outre la succession des reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara.

Le dit rapport vise aussi à mettre la lumière sur les indicateurs socio-économiques, et à mettre ces données à la disposition de l'opinion publique internationale pour prendre connaissance de la réalité du développement dans le Sahara marocain et sur le rôle vital que jouent les régions du Sud au service du développement, de la stabilité, de la paix et de la sécurité.

L'Observatoire mettra ce rapport à la disposition des spécialistes et des acteurs de la société civile, servant ainsi de plaidoyer au sujet de la marocanité du Sahara.

Dans ce sillage, la présidente de l'Observatoire, a indiqué que les provinces du Sud du Royaume occupent une place de choix eu égard les indicateurs de développement social et économique au niveau national, à la faveur du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, qui s'appuie sur une démarche innovante et des objectifs ambitieux.

Par ailleurs, Mme Ismaili a mis en exergue l'élan diplomatique d'ouverture des consulats de pays frères et amis dans les provinces du sud, faisant observer que la présence de ces consulats dans cette région consolide la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara.