Ile Maurice: Roopun out, Gokhool fait son entrée

Le mandat de Pradeep Roopun et d'Eddy Boissézon, président et vice-président de la République arrive à terme aujourd'hui. Toutefois, ils demeureront en poste jusqu'à ce que leur successeur prête serment comme le stipule l'article 28 (5) et 29 (5) de la Constitution. Dharam Gokhool et Robert Hungley sont pressentis pour ces postes à la tête de l'État. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, devrait présenter une motion ce vendredi au Parlement pour que les députés élisent le président et le vice-président. Cette motion ne fera l'objet d'aucun débat. Les deux élus doivent prêter serment devant la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de dire si cette cérémonie se tiendra vendredi ou samedi à la State House.

Dharam Gokhool n'a pas voulu confirmer s'il a été désigné pour remplacer Pradeed Roopun comme chef de l'État. «J'ai lu dans la presse qui cite mon nom comme futur président de la République. Il n'est pas approprié que je fasse un commentaire à ce sujet», insiste-t-il. Robert Hungley adopte la même position. «Je ne suis pas encore vice-président de la République. J'entends dire que je suis pressenti pour ce poste. Attendons voir.»

Dharam Gokhool a débuté sa carrière politique au Mouvement militant mauricien (MMM) en 1980. Il a été candidat en 1982 et 1983, 1987 et 1991. Maire de Vacoas-Phoenix en 1990 et député de 1991 à 1995, il a également occupé le poste de secrétaire parlementaire privé en 1993. Après ce mandat, il a pris un peu de recul avant de se porter candidat aux élections de 2005 sous la bannière du Parti travailliste, dont il occupait le poste de secrétaire général. Élu, il a été ministre de l'Éducation. Il est actuellement chargé de cours à temps partiel en gestion.

Robert Hungley est, pour sa part, un militant de longue date du MMM. Ce cadre du secteur d'import-export a été maire de Beau-Bassin-Rose-Hill de 2004 à 2005, candidat du MMM aux élections de 2010 dans la circonscription no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes). Il avait également tenté sa chance en 2019 dans la circonscription no 4 (Port-Louis Nord-Montagne-Longue.