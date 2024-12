Ile Maurice: Douze athlètes sélectionnés pour l'International Fitness Challenge 2025

La Mauritius Body-Building and Fitness Federation (MBBFF) a lancé une nouvelle activité à Maurice, à savoir le Mauritius Fitness Challenge. À l'issue de la première compétition nationale qui a eu lieu le dimanche 24 novembre à Glen-Park, 12 athlètes ont été sélectionnés pour participer en 2025 à un concours de Fitness Challenge qui devrait se tenir à Maurice vers le mois de juin.

23 athlètes ont répondu présent à la première édition du Mauritius Fitness Challenge. De la catégorie bronze à gold, différents participants effectuent des exercices physiques à l'aide d'équipements mis à leur disposition (Ndlr : voir exemples d'exercices avec les photos). Notons, toutefois, que l'intensité des exercices n'est pas la même d'une catégorie à une autre.

Circuit Gold, Silver et Bronze

Le circuit gold est plus intense que le silver qui, lui-même, est plus difficile que le bronze. À l'issue de la compétition, une liste de 12 athlètes a été établie pour l'événement international devant avoir normalement lieu sur notre sol vers juin 2025.

Sanjay Samben, Louis Clément Rivière, Damien Appanah et Ruth Thésée, qui ont pris part au circuit bronze, font partie de la sélection. De la même manière, Manav Bissesur, Oomeshwarsing Munhurun, Rushil Zeline et Muktar Khudurun qui concouraient dans le circuit silver, représenteront le quadricolore dans cette catégorie en 2025. Enfin, Kamlesh Lochun, Ritikesh Thakurdas, Dawood Fakira et Ashley Kaniah - qui étaient en action dans le circuit gold - ont aussi été choisis pour cet événement.

Pour rappel, le Fitness Challenge est une activité sportive dans laquelle les athlètes effectuent autant de répétitions que possible sur six stations d'exercices de musculation dans un délai de deux minutes (Ndlr : avec deux minutes de récupération entre chaque station). À Maurice, c'est Alexandre Albert - fraîchement diplômé en ce domaine - qui en est le responsable.

Dimanche, à Glen-Park, il était soutenu par d'autres instructeurs et officiels pour comptabiliser le nombre de répétitions effectuées par les athlètes dans les catégories bronze, silver et gold et, bien entendu, veiller à la bonne marche de la compétition. À noter que la MBFF négocie actuellement avec l'IFBB, instance internationale de bodybuilding, pour la mise sur pied de l'International Fitness Challenge 2025 à Maurice.

Remerciements aux sponsors

La MBBFF tient à remercier les sponsors qui l'ont aidée à organiser le Mauritius Fitness Challenge à Glen-Park. Ils sont les suivants : Nature Firm, Floral Nutrition, Dr Navin Unnoop, La Casa Properties, Nothmen, Tea Blenders, Metra Nutrition, Amazing Fitness, Madame Annick (De Grand-Baie), M. Yassar Ally Khan, M. Zakil Elybux et Olivier Albert.