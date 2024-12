Afrique: Championnat d'Afrique/Basketball 3x3 - Les Ankoay font coup double

Les deux équipes nationales Ankoay se sont imposées en finale de l'Africa Cup 2024 et sont devenues championnes d'Afrique pour la sixième édition. La Coupe du Monde de Mongolie les attend en 2025.

Un parcours sans faute et deux titres acquis à domicile. Madagascar, par l'intermédiaire de ses deux équipes nationales Ankoay, a remporté la victoire finale de l'Africa Cup 2024 en s'imposant respectivement devant l'Égypte pour les dames et face au Rwanda pour les hommes. Madagascar est devenu champion d'Afrique pour la seconde fois dans la catégorie masculine après le sacre de 2022, et c'est la première fois pour la bande à Muriel avec ses coéquipières composées de Christiane, Chine et Sydonie. C'est le résultat final de l'Africa Cup 2024, qui a pris fin hier au Palais des sports de Mahamasina, acquis à la cause malgache. La voie pour la Coupe du Monde de Mongolie en juin 2025 s'ouvre pour les deux Ankoay.

Dans la catégorie féminine, Madagascar a battu l'Égypte sur le score de 20-15. La finale de l'Africa Cup de basketball 3x3, sixième édition pour les dames, a débuté à 19 heures 55 minutes, opposant Madagascar contre l'Égypte.

Après une minute de jeu, Madagascar a mené par 2-1, puis 3-1 à 8"12 de la fin du match. À 7"20 de la fin du match, les Ankoay filles ont mené sur le score de 6-4, puis 8-4 avec un tir à 2 points de Christiane. À 6"28 de la fin du match, Madagascar conservait la tête avec un score de 8-7. À 4"16 de la fin du match,les deux équipes étaient à égalité, 9 partout, avant que Madagascar ne repasse en tête, 10-9, grâce à un tir réussi de Christiane. À 3"32 de la fin du match, les deux équipes étaient à 11 partout, puis 12-11 pour les Ankoay.

Histoire indélébile

Portées par le soutien de leur public, les Ankoay ont gagné en confiance, malgré les sept fautes commises. De leur côté, les Égyptiennes, éprouvées physiquement, ont manqué de nombreuses occasions au tir. Le score final, 20-15 en faveur de Madagascar, a offert aux Ankoay dames leur premier titre.

Dans la catégorie masculine, opposant Madagascar contre le Rwanda, les Ankoay ont été intouchables, et les deux artificiers Livio Ratianarivo et Elly Randrimampionona ont été stratosphériques. Ils ont montré leur talent en portant l'équipe nationale sur leurs épaules. Les Ankoay ont battu le Rwanda sur le score de 22-3 avant la fin du temps réglementaire de 10 minutes.

La finale a débuté à 19 heures 22 minutes avec la mise en jeu malgache : Livio a ouvert le score pour Madagascar, qui a mené 2-0, puis 3-0, puis 5-0 après 1 minute 5 secondes de jeu. Elly a enfoncé le clou en marquant 2 points, 8-0 après 1 minute 30 de jeu. Après 3 minutes de jeu, Madagascar a mené 11-0, 11-1, puis 13-1, 15-1 à 5"42 de la fin du match.

Dominateurs sur tous les compartiments du jeu, les Ankoay masculins ont muselé les Rwandais, qui ont perdu leur adresse en demi-finale. Le score final a été de 22-3 pour Madagascar, synonyme d'un deuxième sacre africain.

Après le second sacre africain, Elly Randrimampionona, très ému et très content, a montré sa reconnaissance envers le public : « Je remercie le public qui est venu nous soutenir. Merci, et c'est grâce à vous que nous sommes là ce soir. Je dédie cette victoire au peuple malgache. »

Quant à Muriel Harisoa Hajanirina, elle se dit très fière d'être Malgache : « C'est la victoire pour le peuple malgache et on a écrit une belle histoire indélébile du basketball malgache et du 3x3 en particulier. »

Madagascar a répondu présent lors de l'Africa Cup 2024, sixième édition, disputée à domicile. Les deux équipes nationales des Ankoay, masculine et féminine, ont décroché le titre de champions d'Afrique, restant invaincues depuis les phases éliminatoires jusqu'à la finale. Face aux Égyptiennes, redoutables adversaires des Ankoay, rien n'a pu arrêter l'adresse impressionnante de Muriel, élue MVP, accompagnée de Sydonie (ou Sydi pour les connaisseurs) et de Chine. Les Ankoay masculins ont réalisé une performance stratosphérique, remportant leur deuxième étoile africaine. Avec leur envolée, ils sont désormais qualifiés pour la Coupe du Monde. Félicitations aux Ankoay !