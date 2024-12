Madagascar: Run/Final round - Deuxième titre consécutif pour Bobo

Et de deux. Herizo Boarilaza, dit Bobo, au volant d'une Mitsubishi Evo V, décroche pour la deuxième fois consécutive le titre de champion de Madagascar des runs. Le pilote champion national en titre a remporté hier sa troisième victoire de la saison. Il s'est hissé sur la plus haute marche du podium au classement général et de la catégorie Pro Run hier à la Base aéronautique 213 à Arivonimamo, lors de la cinquième et dernière manche du sommet national baptisée « The Final Round ». Bobo avait remporté la victoire lors de la première et de la troisième manche de cette saison.

D'ailleurs, il avait déjà devancé de 19 points d'écart son principal rival Tahiana Rasolojaona. Jaytaxx sur E30 XDrive n'a pu effectuer que le premier passage. Il a dû abandonner en raison d'un souci mécanique au niveau du cinquième cylindre. L'huile et l'eau se sont mélangées. Jaytaxx avait lui aussi déjà ravi deux victoires cette saison, la deuxième et la quatrième. Aucun nouveau record n'a été enregistré lors de la dernière manche. Bobo reste ainsi l'auteur du meilleur chrono national de 9,251 secondes réalisé lors de la quatrième et précédente manche nationale.

Électrique

Le temps en dessous des 9 secondes n'a pas encore été réalisé cette saison malgré les tentatives du duo leader du championnat. Le temps scratch d'hier a été de 9,643 signé Bobo, durant la Super Finale. Il a effectué le temps de 9,665 lors du troisième passage. Le podium était 100 % Bobo Racing Club (BRC). Le vainqueur de l'East Coast à Toamasina l'an passé, Tojo Ranaivo sur Mitsubishi Evo X, s'est incliné en duel final devant l'intouchable Bobo. Cette manche finale de la saison a été aussi marquée par l'impressionnante prestation de Vazaha, de son vrai nom Jean de Dieu Rafanomezantsoa, qui a conduit une Tesla 100 % électrique.

Vazaha a réalisé le deuxième meilleur temps de la journée, 9,685 lors du quatrième passage, celui « joker ». Afin de ne pas perturber les résultats, il n'a pas été autorisé à disputer la phase finale. La troisième place est revenue à Ronald, qui conduit une Golf ST. Il a devancé Andry sur Golf MK1 en petite finale. Jimmy, au volant d'une Golf 3 VR 612V, est sacré dans la catégorie Super Run. Bryan Ratsivahiny, aux commandes d'une Peugeot 205, confirme quant à lui sa suprématie dans la catégorie des jeunes. Point final sur le championnat national des runs marqué par la conservation du titre pour Bobo.