Tunisie: L'optimisation des semences et de l'élevage au coeur de la stratégie agricole nationale

Samedi 30 novembre 2024, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, s'est rendu dans les gouvernorats de Kairouan et de Zaghouan pour superviser les projets liés aux cultures fourragères et à la production animale.

Accompagné d'une délégation de hauts responsables du ministère, il a rencontré les acteurs locaux et inspecté plusieurs structures stratégiques.

À Kairouan, le ministre a visité le centre de multiplication des semences fourragères et pastorales à El Ghrine, dans la délégation de Chebika. Ce centre, géré par l'Office de l'élevage et des pâturages, joue un rôle essentiel dans la production de semences de qualité, l'amélioration des sols grâce aux fertilisants naturels, et l'organisation de formations pour les agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles.

Lors de cette visite, il a insisté sur la nécessité d'optimiser les ressources humaines et logistiques pour augmenter la productivité du centre et renforcer son rôle dans le développement agricole durable.

Le ministre s'est ensuite rendu au Centre de formation professionnelle agricole d'Oueslatia. Ce centre, spécialisé dans la culture de l'olivier, les grandes cultures et l'élevage, offre également des formations diversifiées, notamment dans l'apiculture et l'élevage de différentes espèces animales.

Le ministre a appelé à élargir l'offre de formations avec des spécialités adaptées aux besoins spécifiques de la région. Il a également demandé une régularisation rapide des équipements non exploités pour maximiser leur impact.

À Zaghouan, accompagné du gouverneur Karim Ben Rjiba, le ministre a visité la ferme de Ssaouaf, un domaine agricole stratégique relevant de l'Office de l'élevage et des pâturages.

Il a examiné le programme de réhabilitation du domaine, qui vise à renforcer sa résilience financière face aux défis climatiques et aux invasions de cochenilles.

Les responsables ont présenté les initiatives menées, dont la multiplication des variétés de figuiers de Barbarie résistantes aux cochenilles.

Le ministre a également observé les efforts de valorisation des raquettes de figuier de Barbarie dans l'alimentation animale, que ce soit par l'exploitation directe, le séchage ou l'ensilage, une alternative prometteuse pour réduire la dépendance à l'orge.

La visite s'est achevée sur une évaluation des améliorations apportées aux infrastructures, notamment la gestion de l'eau, l'installation d'abreuvoirs et l'aménagement des abris pour le bétail.

Le ministre a souligné l'importance de généraliser ces expériences novatrices auprès des éleveurs dans le cadre de la stratégie nationale de développement des ressources alimentaires animales. Cette approche repose sur l'exploitation des résultats de la recherche scientifique et l'adoption de technologies modernes pour garantir la durabilité du secteur agricole et pastoral face aux défis climatiques et économiques.