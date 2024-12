Angola: Le pays enregistre 16.000 nouveaux cas de VIH/SIDA par an

Luanda — L'Angola enregistre une moyenne annuelle de 16.000 nouvelles infections au VIH/sida et environ 13.000 décès liés à la maladie, selon le Réseau angolais des organisations de services VIH/sida, tuberculose et paludisme (ANASO en portugais).

L'information a été fournie à la presse par le président de l'ANASO, António Coelho, lors d'une marche organisée à l'occasion de la Journée mondiale du sida, célébrée le 1er décembre.

Selon António Coelho, 350.000 personnes vivent actuellement avec le VIH/sida en Angola.

L'évolution des cas de séropositive rendent la situation préoccupante et peuvent conduire à une situation alarmante si aucune mesure urgente n'est prise, a-t-il averti.

Le responsable a souligné que la province de Luanda, avec 126.000 personnes infectées, et celles de Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico et Cunene étaient les plus touchées par la maladie.

"En ce qui concerne Luanda, nous avons des zones d'épidémie concentrées à Cacuaco et à Viana, où nous devons travailler rapidement sur la coordination des actions à prendre pour inverser la situation", a-t-il affirmé.

António Coelho s'est déclaré préoccupé par la pénurie d'antirétroviraux et de préservatifs dans les établissements de santé du pays, et a appelé les églises et les organisations non gouvernementales à intensifier leurs campagnes de sensibilisation.

Préoccupé par le nombre de cas dans la capitale du pays, le directeur du bureau provincial de santé de Luanda, Manuel Varela, a déclaré que les campagnes de sensibilisation seront intensifiées en mettant l'accent sur le non-abandon du traitement.

Pour Joana Cardão, la coordinatrice du Fonds mondial de lutte contre le VIH auprès du Président des États-Unis, il faut des efforts conjoints pour réduire au minimum la violence contre les personnes porteuses du virus.