Maroc: Le pays, 'un partenaire stratégique' pour l'Espagne (DG de la Casa Mediterraneo)

Madrid — Le Maroc est « un partenaire stratégique » pour l'Espagne, a indiqué le directeur général de Casa Mediterraneo (Maison de la Méditerranée), Andrés Perelló Rodríguez, soulignant les "excellentes relations" liant les deux pays à tous les niveaux.

M. Perelló Rodríguez, qui entame lundi une visite au Maroc, a mis l'accent dans une interview à la MAP sur le rôle des acteurs économiques et de la société civile dans l'approfondissement des relations de coopération entre les deux pays.

"Le déplacement au Maroc s'inscrit dans le cadre de la mission dévolue à Casa Mediterraneo d'établir des synergies avec différents acteurs économiques au Maroc et d'ancrer davantage ce partenaire stratégique", a-t-il déclaré.

L'ambition de Casa Mediterraneo est de contribuer activement à tisser des liens de collaboration permanents avec les acteurs institutionnels, économiques et de la société civile au Maroc et en Espagne afin d'organiser des forums culturels et commerciaux en 2025, a fait savoir M. Perelló Rodríguez.

Mettant l'accent sur le rôle essentiel des deux pays pour la stabilité et la prospérité de la région, le responsable espagnol a souligné que le Maroc et l'Espagne partagent « un voisinage national, mais aussi continental ». "Nous sommes la porte d'entrée de l'Afrique et de l'Europe, ce qui consolide notre responsabilité et notre engagement à entretenir de très bonnes relations", a-t-il dit.

Casa Mediterraneo, a-t-il poursuivi, s'active au-delà de la diplomatie officielle pour promouvoir le dialogue et la connaissance mutuelle entre les peuples de la Méditerranée, et faire prévaloir leurs cultures, leur patrimoine et leur gastronomie, en favorisant le principe du respect mutuel et de bon voisinage.

La participation du Maroc en septembre dernier à la 6ème édition de la Foire gastronomique d'Alicante (sud-est de l'Espagne), comme invité d'honneur, illustre la solidité des relations privilégiées entre les deux pays, a-t-il relevé, mettant l'accent sur les similitudes culturelles et culinaires entre les deux Royaumes.

Fondée en 2009, Casa Mediterráneo est un instrument de diplomatie publique, dont l'objectif principal est de promouvoir l'échange de connaissances et de rapprocher l'Espagne au reste des pays du bassin méditerranéen, dans différents domaines comme la culture, l'économie, le changement climatique, l'égalité femmes-hommes ou l'innovation scientifique et technologique.