Maroc: Le film marocain 'La mer au loin' ou l'histoire d'épreuves de l'immigration

Marrakech — Le film marocain "La mer au loin" (Across the sea) de son réalisateur, Saïd Hamich Benlarbi a été projeté, dimanche, dans le cadre de la compétition officielle de la 21ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

Ce long métrage de 117 minutes, raconte l'histoire de Nour (27 ans), un immigré irrégulier qui vit à Marseille de petits trafics et mène une vie marginale et festive avec ses amis.

Au cours de cette expérience pleine d'épreuves de la nostalgie pour son pays natal, Nour rencontre le policier Serge, personnage étrange et mystérieux, et sa femme, Noémi. Cette rencontre va bouleverser sa vie.

Tout au long de l'expérience racontée dans ce film (de 1990 à 2000), Nour continue d'osciller entre la douleur de la séparation de ses racines et la force de s'accrocher au rêve, entre attachement aux valeurs de son pays d'origine et rejet de toutes les manifestations de liberté dans le pays d'émigration qui les contredisent.

Dans cette oeuvre cinématographique, le réalisateur Saïd Hamich Benlarbi soulève de nombreuses questions épineuses, notamment l'adaptation à la nouvelle réalité, la problématique de l'intégration des immigrés dans le pays d'accueil et tout ce qui en résulte de conséquences sociales et défis culturels et économiques.

Dans une déclaration à la presse, Ayoub Gretaa, comédien marocain qui détient le rôle principal dans le film, a souligné que ce long-métrage représentait pour lui "un grand défi à relever, d'autant plus que le personnage de Nour est peu bavard et laconique, ce qui exigeait de travailler plus sur mon moi intérieur".

Lauréat de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) de Rabat, ce comédien qui a fait étalage de son immense talent dans ce film, a également confié "avoir interprété chaque rôle comme si il allait le faire pour la dernière fois".

Outre Ayoub Gretaa, les premiers rôles du film sont interprétés par Anna Mouglalis, Grégoire Colin, Omar Boulakirba, Rym Foglia et Sarah Henochsberg.

Lauréat de la Femis et lauréat de la Fondation Lagardère, le réalisateur du film, Saïd Hamich Benlarbi, a collaboré avec des cinéastes tels que Faouzi Bensaïdi, Philippe Faucon, Leyla Bouzid, Nabil Ayouch, Yasmine Benkiran, Camille Lugan ou Kamal Lazraq.

En 2018, son premier long métrage "Retour à Bollène" est nommé au Prix Louis-Delluc du premier film.

Son court métrage, "Le Départ" a été sélectionné en 2022 dans de nombreux festivals internationaux, tels que Namur, Rotterdam, Palm Springs, Cleveland, Rhode Island, Grenoble ou encore Clermont-Ferrand. Il a été également nommé aux César.