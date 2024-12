Maroc: Taroudant - Plus de 400 bénéficiaires d'une campagne de dépistage du diabète et d'hypertension artérielle

Taroudant — Quelque 470 personnes ont bénéficié d'une campagne de dépistage du diabète et d'hypertension artérielle, organisée récemment à Taroudant.

Cette campagne médicale a porté sur la mesure de la glycémie, de la tension artérielle et le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC), outre des séances de sensibilisation sur le diabète, ses dangers et complications, ainsi que les mesures de prévention.

Initiée par l'Association "HELP MED", en coordination avec la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette initiative a été encadrée par un staff médical qui comprend des médecins, des infirmiers et des cadres techniques.

Dans une déclaration à la MAP, la représentante de l'Association "HELP MED, Youssra Mabrouk, a souligné que cette initiative humaine et solidaire, a porté sur la sensibilisation et le traitement, faisant savoir que cette campagne a permis de rapprocher les services médicaux de la population locale, en particulier au profit des personnes en situation de précarité .

Cette campagne vise à sensibiliser les habitants de Taroudant à l'importance d'un dépistage régulier de ces pathologies, qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées précocement, selon les organisateurs.