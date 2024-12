Angola: Des incendies font neuf morts à Bengo

Caxito (Angola) — La Protection Civile et les Pompiers de la province de Bengo ont enregistré 62 incendies entre janvier et novembre de cette année, soit une augmentation de 14 incidents par rapport à l'année précédente, qui a causé la mort de neuf personnes.

Selon le bilan de la corporation, les 62 incendies ont causé des dégâts matériels évalués à 151 millions 635 mille 200 Kwanzas.

Les causes évidentes dans la propagation des incendies étaient les suivantes : court-circuit avec 28 cas, échauffement des courroies (5), incendie criminel (2), feu ouvert (18), échauffement des machines (1), négligence (6) et fuite de gaz (2) cas.

Les secteurs touchés étaient le résidentiel privé avec 22 cas, l'environnement (24 événements), le commercial (1), les affaires (3), les transports (7), l'énergie (3), l'éducation et la santé avec un cas.

Au cours de la période en question, 190 accidents de la route (+163) ont été signalés avec des victimes emprisonnées, entraînant la mort de 30 personnes et 358 autres des blessés, dans les municipalités de Dande, Nambuangongo, Pango Aluquém, Bula Atumba, Dembos et Ambriz.

La Protection Civile et les Pompiers de la province de Bengo ont répondu à des cas présumés de noyades dans des rivières, des lagunes, des piscines et des réservoirs d'eau, dont 35 se sont produits dans la municipalité de Dande, 16 à Ambriz et une à Pango Aluquém.

Parmi les 843 incidents, on distingue 22 déversements de carburant sur la voie publique, 68 invasions d'abeilles, trois invasions de serpents à Dande, deux décès par électrocution, 58 urgences obstétricales de femmes enceintes évacuées vers les hôpitaux de Bengo et Luanda, ainsi qu'une explosion de four à la sidérurgie Angola Iron and Steel Corporation, survenue dans la municipalité de Barra do Dande.

La municipalité de Nambuangongo a accueilli l'événement provincial de Bengo célébrant le 43e anniversaire de la protection civile et des pompiers, dirigé par le commissaire Manuel Maria Tavares Culeca, directeur provincial des services pénitentiaires, représentant le commissaire Delfim Kalulu, délégué du MININT et commandant provincial de la police nationale à Bengo.