Congo-Kinshasa: Bunia - Fin de la visite du directeur du BCNUDH en Ituri

Le directeur du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme (BCNUDH) de la MONUSCO, Patrice Vahard, a conclu ce dimanche 1er décembre une visite de 72 heures en Ituri. Arrivé à Bunia le vendredi 29 novembre, il a rencontré diverses personnalités, des acteurs de la société civile et visité la prison centrale de la ville. Cette visite avait pour objectif d'évaluer la situation des droits de l'Homme et de soutenir les efforts pour le retour à la paix dans cette province en proie à des conflits armés.

Lors de son séjour, Patrice Vahard a salué l'engagement des Ituriens dans la recherche de la paix et a souligné l'importance d'un effort collectif pour stabiliser la région. Il a déclaré :

« La population de l'Ituri veut la paix. Mais cette paix ne peut venir que si nous soutenons les efforts des autorités de l'armée, de la police, des responsables judiciaires et de la MONUSCO. »

Il a également insisté sur le rôle des habitants de l'Ituri dans le changement de perception de leur province :

« Je pars avec un seul message. C'est que ces populations veulent la paix. C'est vrai que lorsqu'on pense à l'Ituri, on ne voit que les conflits armés, mais on devrait aussi voir ses fils et ses filles qui sont engagés à changer le narratif sur l'Ituri. »

Patrice Vahard a rappelé l'engagement de la MONUSCO dans la recherche de la paix en RDC, tout en soulignant les progrès réalisés au fil des années :

« Nous fêtons les 25 ans de la présence de la MONUSCO en RDC. Si vous vous rappelez, au moment où elle s'installait, elle était présente dans tout le pays. Grâce à la coopération des autorités, une paix relative règne dans plusieurs régions. Mais maintenant, la MONUSCO n'est que dans deux régions (Ituri et Nord-Kivu). Et donc, on avance. La paix prend du temps, mais après un engagement collectif. Nous, la MONUSCO, nous ferons notre part. »

Pendant son séjour, le directeur du BCNUDH a également échangé avec des défenseurs des droits humains et visité la prison centrale de Bunia, où il a pu constater les conditions de détention.