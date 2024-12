Madagascar: Rugby/Top 12 - Dixième défaite et relégation de FTBA

La défaite sur le score de 15-17 face à la Savonnerie Tropicale, hier à Andohatapenaka, a confirmé la relégation du club de FTBA en Top 20. C'était le résultat de la première rencontre de la dixième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, appelé aussi Top 12, opposant la Savonnerie Tropicale Milalao ou STM au club de Fitambaran'ny Tanora Befetrika Atsimondrano ou FTBA au stade Makis Andohatapenaka.

Sans surprise, les joueurs d'Andohatapenaka se sont inclinés sur le score de 15-17 dans un match un peu équilibré, mais qui a tourné à l'avantage des rugbymen de la Savonnerie. Les joueurs d'Andohatapenaka ont donné le coup d'envoi à 11 heures précises. En première attaque, ils ont gagné un coup de pied de pénalité à 45 mètres du but de la STM, mais il n'a pas été transformé.

À la recherche de leur première victoire, les gars d'Andohatapenaka ont tout donné en dominant les cinq premières minutes. Ils ont été récompensés par un premier essai non transformé, 5-0 pour FTBA. Les joueurs d'Andohatapenaka ont continué à dominer et ils ont été récompensés par un coup de pied de pénalité à la 10e, 8-0.

Eric Randrianarison, le coach de la STM, a procédé à un remplacement pour donner du tonus à ses joueurs. C'était une attitude payante, car la STM a ouvert son compteur par un essai marqué à la 15e minute, mais il n'a pas été transformé, 5-8. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 8 partout à la pause.

Ouf de soulagement

La seconde période, avec le coup d'envoi de la STM, a démarré à 11 heures 53 minutes. Après deux minutes de jeu, les rugbymen de la Savonnerie ont viré en tête pour la première fois après un coup de pied de pénalité, 11-8.

Plus déterminés et conquérants, les joueurs de la Savonnerie ont gagné un deuxième coup de pied de pénalité à la 44e minute et ont creusé l'écart, 14-8. Un nouveau coup de pied de pénalité a permis à la STM de mener 17-8 à la 51e minute. Les joueurs d'Andohatapenaka, sur une contre bien orchestrée, ont marqué leur deuxième essai et sont revenus à 15-17, 66e.

À trois minutes de la fin du match, les joueurs de la Savonnerie Tropicale ont gagné une touche. Ils ne font que gérer pour assurer la victoire. Le gong a sonné et le score final a été de 17-15 pour STM. « Nous manquons de sérieux durant la rencontre. De plus, notre point faible, c'est que nous n'avons pas d'entraîneur pour encadrer les joueurs. La relégation a été inévitable et il faut l'accepter », confie Fitoniana Randriambeloson, coach de FTBA.