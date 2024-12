Madagascar: Addiction - La drogue rend des jeunes de plus en plus violents

La violence règne dans la société. Ce phénomène est étroitement lié à la consommation accrue de drogues chez les jeunes.

Dans certains quartiers de la ville, la violence gagne du terrain. De nombreux jeunes ne se sentent pas bien dans leur peau sans avoir consommé de la drogue. « Ces derniers ne prennent pas tout simplement du rôrô. Ils volent et deviennent parfois agressifs lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver de l'argent pour s'en procurer », témoigne Valimbavaka, une résidente à Anosizato. D'autres crimes liés à la consommation de drogues ont été signalés au sein de certains Fokontany, comme celui d'Ambohibao Bongatsara.

« Des groupes de jeunes prennent de la drogue et commettent par la suite des actes de violence et de banditisme. Il y a quelques semaines, un jeune homme a été gravement blessé par ces derniers », ajoute une source de ce quartier. C'est dans le but de lutter contre ce fléau que le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé une conférence-débat visant à lutter contre les violences et les problèmes liés aux drogues, ainsi qu'à sensibiliser les jeunes sur les méfaits de cette substance. Cet événement, entrant dans le cadre des 16 jours d'activisme, a eu lieu samedi dernier, au QG Tanora à Ankorondrano.

Maladies

La majorité des violences commises dans la société est liée à la consommation de drogue. Ainsi, « nous tenons à sensibiliser les jeunes à lutter contre la consommation de drogues et la violence, parce que c'est l'une des raisons qui détruit la vie de plusieurs jeunes », incite le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah, pendant l'événement du samedi dernier. Outre la violence envers autrui, la drogue est également source de nombreuses maladies, laissant de lourdes séquelles et pouvant conduire jusqu'à la mort.

Les professionnels de santé alertent les jeunes sur le danger de la consommation de la drogue. « Les drogues sont des substances très addictives. Une fois plongé dedans, il est difficile de s'en sortir », martèlent-ils. La lutte contre la consommation de drogues est un combat commun. Donc, avertir les jeunes sur les méfaits de la drogue reste insuffisant pour éradiquer totalement ce phénomène. De plus, l'accès aux produits psychoactifs est facile et ces substances sont disponibles partout. « Nous incitons tous les concernés, de près ou de loin, à dénoncer toutes formes de violences engendrées par la drogue », ajoute le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le fait de pratiquer du sport contribue à l'éradication de la consommation de substances psychoactives ainsi que de la violence, d'après les sensibilisations avancées par le ministre de la Jeunesse et des Sports.