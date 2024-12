Madagascar: Special Olympics/Championnat national - Domination des athlètes d'Analamanga

Les athlètes d'Analamanga se hissent de justesse en tête du tableau des médailles de la première édition des Jeux Special Olympics Madagascar. Cet événement d'envergure nationale s'est déroulé au Stade Akamasoa à Andralanitra samedi. La ligue d'Analamanga a arraché le titre dans l'épreuve du 80 m pour les 18 ans et plus, remporté par Jianhy de Malingo (6"30). Larissa de l'ACBHM a de son côté remporté l'or dans la même épreuve chez les filles (12"20).

Menabe se trouve en seconde position. Annie a été sacrée dans l'épreuve du 50 m des plus de 18 ans filles. Kely s'est offert l'or en 50 m catégorie 7 à 12 ans. En troisième position, Vakinankaratra a dominé dans les épreuves du 80 m catégorie 7 à 17 ans dames grâce à l'exploit d'Avotra. Cette région a également décroché le sacre en 50 m dans la catégorie 8 à 17 ans. La région Boeny termine au pied du podium. Cette ligue s'est offert l'or dans l'épreuve du 50 m et du 80 m catégorie 7 à 12 ans garçons.

La première édition de ce sommet national a réuni plus de quatre-vingts athlètes issus de six ligues de l'île. « Les spectateurs, familles et partenaires présents ont salué l'organisation de cette journée mémorable, où solidarité et dépassement de soi étaient au rendez-vous. Cette première édition a non seulement mis en lumière les capacités extraordinaires des athlètes, mais a surtout renforcé les liens entre les différentes communautés à travers le pays », a souligné Fetra Rakotondravelo, directeur national de Special Olympics Madagascar. Le championnat national se fera désormais à fréquence annuelle. Après 2021 à Dubaï et à Berlin en 2023, SOM prépare dès maintenant sa troisième participation aux Jeux mondiaux, dont la prochaine édition aura lieu au Chili en 2027.