Madagascar: Pure play football league - AS Fanalamanga surprend Disciples FC

Unique victoire de la journée. Quatre matchs étaient au programme de la première journée de la Pure Play Football League ce week-end à Iavoloha. L'AS Fanalamanga a surpris Disciples FC de Vakinankaratra, champion de Madagascar en titre, sur le score de 2 buts à 1 hier. L'équipe d'Alaotra- Mangoro a ouvert la marque grâce à un but marqué par Rado dès l'entame de la seconde période (47e). Armando n'a pas attendu longtemps pour égaliser grâce à un penalty (54e). Le but de la victoire est arrivé deux minutes plus tard, inscrit par Jinidy (56e).

« Disciples FC est une équipe expérimentée, mais nous étions déterminés et avons su concrétiser notre temps fort », souligne le coach de l'AS Fanalamanga, Jean Georges Raharitiana. Les trois autres matchs se sont terminés sans vainqueur. Lors du deuxième match d'hier, entre équipes d'Analamanga, CFFA et Elgeco Plus se sont séparés sur le score de deux partout. Marson s'est offert un doublé pour le club d'Andoharanofotsy (23e, 25e). Les buts de l'équipe de By-Pass ont été marqués par Nesta (12e) et Zola dans le temps additionnel (90e+3) sur penalty.

Samedi, dans le cadre de la première journée de la conférence sud, AS Avenir Sainte Anne et Mama FC se sont neutralisés sur le score de 1 partout. Le club champion national en titre D2 a mené 1 à 0 à la pause, but signé Pascal (37e). Mama FC a égalisé à l'entame de la seconde période, grâce à un but de Fano (56e). Enfin, FC Rouge et Ajesaia Bongolava se sont, de leur côté, séparés sur un score nul et vierge. La deuxième partie de la première journée est programmée le week-end prochain. Le président du CFEM (clubs de football élite de Madagascar), Henintsoa Rakotoharimanana, a confirmé que « trois clubs, à savoir 3FB, ASA et FC Théo, sont forfaits du championnat car ils n'ont pas effectué jusqu'ici leur engagement et n'ont pas encore payé leurs droits d'engagement. La formule à trois conférences sera néanmoins maintenue. »