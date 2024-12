Cameroun: Afriland First Bank et le Minjec unis pour le fonds de garantie des jeunes entrepreneurs

Un accord de partenariat a été signé dans ce sens, le 27 novembre 2024 à Yaoundé, entre Afriland First Bank ( AFB) et le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique.

L'accord conclu entre les deux parties porte sur la mise en œuvre du Fonds de Garantie aux Jeunes Entrepreneurs (FOGAJEUNE). Une initiative dont le but est de renforcer l'accompagnement des jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux à travers un soutien financier sécurisé et structuré. Le partenariat signé mercredi dernier dans la capitale politique du Cameroun constitue une étape majeure dans le financement de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun.

Le FOGAJEUNE, qui remplace le Fonds National d'Insertion des Jeunes (FONIJ), a pour mission principale de protéger les institutions financières contre les risques de défaillance des jeunes entrepreneurs, en garantissant les crédits octroyés.

Ledit mécanisme s'inscrit dans la volonté de l'État du Cameroun, de moderniser l'accompagnement à l'entrepreneuriat, en particulier pour la jeunesse camerounaise. Une volonté matérialisée au sommet de l'État depuis 2016, par la création du Programme Triennal Spécial - Jeunes ( PTS - Jeunes).

Le FOGAJEUNE s'articule autour de deux principaux guichets de financement destinés à soutenir les jeunes porteurs de projets dans des secteurs clés pour le développement économique du pays. Il s'agit principalement du guichet de financement direct. Ce dernier s'adresse aux primo- entrepreneurs avec des projets individuels. Il offre des subventions pouvant atteindre 1,5 million francs CFA ainsi que des crédits remboursables à taux 0 % pour des montants allant jusqu'à 10 millions francs FCFA. Pour des crédits compris entre 10 000 001 FCFA et 25 000 000 FCFA, les taux d'intérêt appliqués sont de l'ordre de 8 %.

Pour ce qui est du guichet garanti, il a pour cible les entrepreneurs locaux, mais également ceux issus de la diaspora camerounaise. Sa plus-value est d'offrir un cadre de financement plus large et garantit une prise en charge des risques pour les institutions bancaires partenaires.

Quatre secteurs stratégiques

Le programme est axé sur quatre secteurs stratégiques : l'agriculture, l'économie numérique, l'industrie artisanale et l'innovation technologique, des domaines jugés porteurs pour l'avenir économique du pays et créateurs d'emplois durables.

Critères d'éligibilité et objectifs du programme

En fait d'éligibilité au programme, le candidat doit avoir entre 15 et 35 ans, être de nationalité camerounaise, être inscrit à l'Observatoire National de la Jeunesse et être en possession d'une carte jeune biométrique. Les jeunes intéressés doivent également avoir un projet fiable, générateur d'emplois, et s'engager dans des formations de réarmement moral, civique et entrepreneurial, sanctionnées par une attestation délivrée par le chef du centre multifonctionnel de promotion des jeunes.

Au cours de la cérémonie de signature, Hervé Ayissi, Directeur Retail Banking d'Afriland First Bank, a exprimé sa satisfaction de voir son établissement participer à ce programme d'envergure. Aussi a-t-il souligné l'importance d'une telle initiative qui selon lui met en place des règles et outils concrets pour soutenir efficacement les jeunes entrepreneurs tout en rassurant les banques partenaires du MINJEC. Selon ses dires ,ce partenariat permettra d'accroître la confiance des jeunes entrepreneurs et de renforcer leur accès aux financements.

Ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Mounouna Foutsou, a pris le lutrin pour souligner l'importance du FOGAJEUNE dans le processus de modernisation du financement des projets des jeunes. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de développement du Cameroun, notamment à travers des objectifs tels que le Plan Triennal d'Import Substitution et la Stratégie Nationale de Développement 2030, visant à promouvoir une économie diversifiée et plus inclusive.

Pour le membre du gouvernement, les jeunes doivent faire preuve de sérieux, d'intégrité morale et de patriotisme pour saisir toutes ces belles opportunités offertes par le président de la République, Paul BIYA, en faveur de la jeunesse entrepreneuriale de son pays.